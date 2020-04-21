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«Сегодняшние новости — выгребная яма»: Гребенщиков посвятил песню карантину (видео)

14:39 21 апреля 2020 19
Гребенщиков
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков, который ранее высмеял путинских пропагандистов, посвятил песню карантину.

«Современная песня» или «Не выходи за дверь» входит в цикл «Подношений интересному времени». В этом цикле уже больше 20 песен.

«Здравствуй, новый день,
Такого еще не было прежде.
Если ты собрался куда-то,
Подумай и семь раз отмерь.
Лестничная клетка,
А там уже стоят в спецодежде —
Не выходи за дверь», — поет БГ.

В его песне говорится не о коронавирусе, а об ограничениях и информационной атаке:

«Сегодняшние новости — выгребная яма.
Специально обученные люди несут несусветную х*рь.
Если твои ноги ходят не налево, а прямо —
Не выходи за дверь».

Гребенщиков в песне советует не подчиняться и не ждать «подачек».

«Все пронумерованы, а в очереди все равно драка,
Хотя всем гарантирована теплая тяжелая вода.
Но если ты не хочешь кончать на цепи как собака,
Не принимай от них подачек, вырви из себя провода», — призывает он.

Музыкант напоминает, что есть «сейчас» и «теперь», поэтому лучше сбежать туда, где нет карантина:

«С тех пор, как я проснулся, я не ночую дома.
Здесь в лесах и полях никто даже не помнит про дверь».

Кстати, сам БГ сейчас в Лондоне. Именно там он записывает свои видео.

Напомним, ранее Юрий Шевчук выпустил новый клип на песню «Русская весна».

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