Украина

В Николаевской области зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Николаевской области, где первые случаи заболевания COVID-19 подтвердились много позже, чем на остальной территории Украины, зафиксирован первый летальный случай у пациента с коронавирусной инфекцией.

«Умерла 81-летняя жительница села Воронивка Вознесенского района. Она заболела 1 апреля, а 9 апреля была госпитализирована в „Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней“ с подозрением на коронавирусную инфекцию», — сообщают в областном штабе по борьбе с чрезвычайной ситуацией.

COVID-19 у пенсионерки подтвердили 11 апреля, а 21 апреля женщина умерла.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на утро 21 апреля в Николаевской области был зафиксирован 41 подтвержденный тестами случай коронавирусной инфекции.

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