Тревожная тенденция: киевляне стали чаще задумываться о самоубийстве из-за безработицы

Общество и люди

В Киеве с начала введения карантина из-за пандемии коронавируса увеличилось количество обращений на горячую линию психологической поддержки от мужчин с суицидальными настроениями. Ранее в столице полицейские отговорили от намерения покончить с собой женщину, у которой дома оставались дети.

По информации замглавы столичной горгосадминистрации Марины Хонды, количество обращений от мужчин возросло на 20 процентов.

«Впервые психологи телефона доверия сообщили о новой динамике. Выяснилось, что подавляющее большинство тревожит вынужденная безработица. Мужчины потеряли привычные роли, не имеют заработка, как следствие — возникают ссоры в семьях, обиды, чувство безысходности. У психологов сейчас по 1−2 звонка в день, которые касаются именно суицидальных намерений мужчин», — отметила Марина Хонда.

Что же касается насилия в семье, то за прошедшую неделю социальные службы и полиция зафиксировали 451 такое обращение. Всего за первый квартал за помощью к психологам обратилась 5661 жертва домашнего насилия — 4636 женщин, 1010 мужчин и 15 детей.

Горячая линия по противодействию насилию Киевского городского центра работы с женщинами работает в режиме с 9:00 до 00:00. Киевляне могут обращаться в Службу психологической поддержки по телефону: 044 272−15−00 (с мобильного) или 15−00 (со стационарного телефона).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году в Украине зарегистрировали 111 самоубийств или попыток суицида среди несовершеннолетних — каждому седьмому ребенку не исполнилось и 10 лет.

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