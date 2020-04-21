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Михаил Жванецкий: «В 1970-м во время вспышки холеры Одесса так очистилась, что город было не узнать»
Пандемия коронавируса держит в страхе все человечество. Никто не знает, что нас ждет дальше. Привычный уклад жизни нарушен — мы не можем ничего планировать на будущее. Настоящим испытанием стал поход в магазин за продуктами. Прогулки на свежем воздухе и живое общение с друзьями попали в разряд непозволительной роскоши. Многие люди лишились работы и заработка. И каждый боится за жизнь своих близких и свою собственную.
В столь непростое время «ФАКТЫ» предлагают читателям новый проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми, которые делятся собственным ощущением ситуации и размышляют о том, как может измениться жизнь человечества после пандемии. Ранее своими мыслями по этому поводу поделились писатель Андрей Курков, журналисты Дмитрий Гордон и Андрей Куликов, ресторатор Дима Борисов и музыкант Андрей Макаревич.
Сегодня наш собеседник — известный сатирик Михаил Жванецкий.
«Из дому не выхожу. Сейчас сижу в квартире, что-то пишу»
— Михаил Михайлович, написанный вами около сорока лет назад монолог «Турникеты», где вы рисуете ситуацию, когда для выхода из дому человеку может потребоваться командировочное удостоверение «убыл-прибыл-убыл», сейчас в соцсетях называют пророческим. Количество просмотров этой миниатюры — почти полмиллиона. Вы видели?
— Нет, я, честно говоря, не смотрю. Но это очень приятно слышать.
— Как переживаете карантин?
— Из дому не выхожу. Сейчас сижу в квартире, что-то пишу. Все мы сейчас в больших городах оказались запертыми в коробках.
— И, кажется, этой пандемии нет ни конца ни края…
— Это правда.
— Похожа ли, с вашей точки зрения, нынешняя ситуация с коронавирусом на холеру в Одессе в 1970 году?
— Совершенно не похожа. Холера тогда была только в одном городе — в Одессе. Больше — нигде. Курортники в панике покинули город. Он был окружен войсками — в Одессу никого не пропускали. Тогда в магазинах появились дефицитные продукты. Даже раки вареные!
— Ходить по городу не запрещалось?
— Нет. Мы с Ромой Карцевым и Витей Ильченко вовсю репетировали.
— В своем произведении «Холера в Одессе» вы описываете, что в городе в то время стало так чисто, что можно было лежать на асфальте.
— Одесса так очистилась, что город было не узнать!
— «И стаканы в забегаловках вымыты, и трубы все исправлены, и туалеты в порядке, и личики у всех чистые, и мы моем ручки до еды и после еды, и кипятком, и чистим, и пьем тетрациклин, и взаимовежливы… Вся холера стоит той вежливости, которая появилась тогда в Одессе», — написали вы в своем рассказе.
— Да-да. Вспоминаю, как я, Рома Карцев и Витя Ильченко решили прочесть новые свои произведения секретарше обкома. Она же повернулась и ушла так быстро, что я ее еле догнал. Говорю: «Так что, можно это исполнять?» Она ответила: «Исполняйте. Я что, против?» Холеру тогда быстро ликвидировали. Но мы думали: неплохо, чтобы то хорошее, что проявилось в людях в трудную минуту, осталось: доброжелательность, забота, сплочение…
Конечно, нельзя не вспомнить и обсервацию. Чтобы человека выпустили из Одессы после холеры, нужно было неделю провести на теплоходе. И там было столько любви, свиданий! Теплоход прямо раскалялся от этого.
«Я очень хочу в Одессу — без нее не могу!»
— Сейчас люди панически боятся заразиться коронавирусом. Перед холерой испытывали такой же страх?
— Нет, нам же все время делали какие-то уколы, мы были на лекарствах. Сейчас другая ситуация. Коронавирус — вирус неизвестный. А тогда врачам было ясно, как бороться с холерой.
— К слову, вы видели пародию на вас Максима Галкина на тему карантина?
— Нет, еще не видел. Но вы вот сказали — теперь посмотрю.
— Как, по вашему мнению, мир изменится после пандемии?
— Этого я не могу сказать. Посмотрим…
— Изменятся ли отношения людей? Многие говорят, что общение все больше будет уходить в онлайн.
— Знаете, я в интернете, к сожалению, не копаюсь. Работаю за письменным столом. Интернет — это не мое…
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— Как вы считаете, улучшится ли на планете экологическая ситуация?
— Хотелось бы в это верить.
— Сегодня поход в супермаркет приравнивается к путешествию, причем экстремальному. Перед ним следует соответствующе экипироваться. В магазине нужно отовариваться быстро — и бегом домой! Когда выхожу на улицу, сразу вспоминаю фразу из купленной в прошлом году на Дерибасовской вашей книги «Жаркое лето (читать зимой)»: «Быстро мне гуляйте и быстро мне возвращайтесь». Скажите, а будут ли, с вашей точки зрения, люди после пандемии путешествовать по миру, как прежде?
— Будут — и еще даже более активно.
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— Когда карантин наконец закончится, приедете в Одессу?
— Конечно! Я очень хочу в Одессу — без нее не могу! Однако сейчас, когда карантин, трудно загадывать. Обычно в Одессе я провожу все лето.
— Михаил Михайлович, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в столь непростое время?
— Дай Бог всем здоровья!
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Михаил Жванецкий: «В 1970-м во время вспышки холеры Одесса так очистилась, что город было не узнать»
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!