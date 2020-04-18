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Украина

Криклий назвал сроки запуска авиасообщения в Украине (видео)

16:08 18 апреля 2020 471
Авиасообщение
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что регулярные авиаперевозки могут восстановить с сентября.

«Даже раньше, до конца лета», — заявил он в интервью «каналу 24».

По словам министра, маловероятно, что Европа запустит авиасообщение до конца лета.

«Я не представляю, что до конца лета Европа откроет полностью свои воздушные врата, чтобы заниматься снова туризмом в таком же режиме, как до появления коронавируса. Очень большое количество компаний, в частности европейских, обанкротились. Какие-то компании национализируют, какие-то банкротятся», — сказал Криклий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее на официальном сайте президента Украины появилась электронная петиция № 22/92 686-эп с просьбой открыть авиасообщение со странами для возможной замены экипажей судов дальнего плавания.

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