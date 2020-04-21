Город в Одесской области закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса (видео)

Украина

Со среды, 22 апреля, в городе Подольске Одесской области ужесточают карантинные меры. Так, въехать в город смогут лишь проживающие в нем граждане, а также спецтранспорт, необходимый для обеспечения жизнедеятельности города.

Транзитный проезд через город будет заблокирован, а правопорядок на улицах будет контролировать полиция и Нацгвардия. Об этом во вторник, 21 апреля, во время брифинга в областной администрации сообщил заместитель начальника регионального главка Нацполиции Сергей Махотин.

«Режим допуска к Подольску будет строго ограничен. Туда нельзя будет приехать, чтобы приобрести мопед или подстричься. В самом Подольске будет шесть карантинных постов, 18 нагцвардейцев будут круглосуточно дежурить возле городской больницы, которую закрыли на двухнедельный карантин», — сказал Махотин.

Он уточнил, что на въезде в город будут работать местные правоохранители, которые смогут идентифицировать местных жителей. Для въезда посторонним потребуется либо регистрация, либо справка с места работы непосредственно в Подольске.

Махотин также информировал о том, что подольские власти не предприняли все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса в районе.

По его словам, решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований в отношении должностных лиц и их работы по противодействию распространению коронавируса.

«О чем и о ком речь — информация будет обнародована позже. Сейчас решается вопрос, проводятся мероприятия с прокуратурой, поэтому я не могу в настоящее время рассказывать подробности», — уточнил Махотин.

По словам главы областной администрации Максима Куцого, «в Подольске будут усилены карантинные мероприятия, в частности, санобработка улиц и подъездов».

Он отметил, что еще неделю назад комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала райадминистрации и мэрии города закрыть рынки, ограничить массовые собрания людей и дополнительно провести санитарные мероприятия.

«За реализацию поставленной комиссией задачи несет ответственность местная власть. Мы все видели, что прошедшую неделю в городе по прежнему работали рынки, работало большое количество магазинов и санитарные мероприятия не проводились должным образом», — констатировал руководитель ОГА.

Напомним, на данный момент в Подольске 37 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших — 8 медиков.

В среду 21 апреля, в Подольске простились с семейным врачом Виктором Галиченко, который заведовал поликлиническим отделением больницы и умер от коронавируса.

Сотрудники вышли для прощания с покойным во двор медучреждения при полной «коронавирусной» амуниции, сохраняя при этом дистанцию в несколько метров друг от друга.

Приблизиться к гробу категорически запретили — рядом с ним дежурили двое работников в защитных костюмах с дезинфекторами.

Врача госпитализировали 17 апреля в состоянии средней тяжести, а 19-го, в связи с прогрессирующим ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности перевели на ИВЛ. 19 апреля его решили перевезти в Одесскую инфекционную больницу. Врач скончался в карете скорой помощи.

По данным и. о. директора департамента здравоохранения ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, умерший врач «неделю лечился самостоятельно и обратился за помощью, когда уже была двусторонняя пневмония».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 21 апреля на въезд и выезд закрывают город Почаев в Кременецком районе Тернопольской области. Там находится Почаевская лавра, которая стала эпицентром распространения в области коронавирусной инфекции.

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