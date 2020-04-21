- 17:33 Зеленский готовит серьезные кадровые чистки: СМИ заговорили об уходе Ермака
- 17:25 «Насте очень повезло»: коллега Заворотнюк высказалась о ее лечении
- 17:24 Всех посетивших на Пасху Святогорскую лавру отправят на обсервацию, — глава Донецкой ОГА
- 17:20 Город в Одесской области закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса
- 17:01 Вратарь «Динамо» вместе с красавицей-женой показал чудеса акробатики
- 17:00 Руководитель ГП «Медицинские закупки Украины» из-за непрозрачных схем подвергает врачей опасности, — эксперт
- 17:00 Число украинцев, оставшихся без каких-либо сбережений, возросло до 45% , — данные опроса
- 17:00 Украинская полярная экспедиция, в составе которой две женщины, наконец добралась до Антарктиды
- 16:37 СМИ сообщили о коронавирусе у хоккеиста, игравшего вместе с Александром Лукашенко
- 16:37 «Начнем с Израиля»: Криклий рассказал, когда и как начнут возвращать домой застрявших за границей украинцев
- 16:16 «Вечернее пьянство»: Ксения Собчак с мужем на карантине увлеклись алкоголем
- 16:15 Как помочь бизнесу строить прозрачные правила игры: бесплатный вебинар по предпринимательской этике
Город в Одесской области закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса (видео)
Со среды, 22 апреля, в городе Подольске Одесской области ужесточают карантинные меры. Так, въехать в город смогут лишь проживающие в нем граждане, а также спецтранспорт, необходимый для обеспечения жизнедеятельности города.
Транзитный проезд через город будет заблокирован, а правопорядок на улицах будет контролировать полиция и Нацгвардия. Об этом во вторник, 21 апреля, во время брифинга в областной администрации сообщил заместитель начальника регионального главка Нацполиции Сергей Махотин.
«Режим допуска к Подольску будет строго ограничен. Туда нельзя будет приехать, чтобы приобрести мопед или подстричься. В самом Подольске будет шесть карантинных постов, 18 нагцвардейцев будут круглосуточно дежурить возле городской больницы, которую закрыли на двухнедельный карантин», — сказал Махотин.
Он уточнил, что на въезде в город будут работать местные правоохранители, которые смогут идентифицировать местных жителей. Для въезда посторонним потребуется либо регистрация, либо справка с места работы непосредственно в Подольске.
Махотин также информировал о том, что подольские власти не предприняли все необходимые меры для недопущения распространения коронавируса в районе.
По его словам, решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований в отношении должностных лиц и их работы по противодействию распространению коронавируса.
«О чем и о ком речь — информация будет обнародована позже. Сейчас решается вопрос, проводятся мероприятия с прокуратурой, поэтому я не могу в настоящее время рассказывать подробности», — уточнил Махотин.
По словам главы областной администрации Максима Куцого, «в Подольске будут усилены карантинные мероприятия, в частности, санобработка улиц и подъездов».
Он отметил, что еще неделю назад комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала райадминистрации и мэрии города закрыть рынки, ограничить массовые собрания людей и дополнительно провести санитарные мероприятия.
«За реализацию поставленной комиссией задачи несет ответственность местная власть. Мы все видели, что прошедшую неделю в городе по прежнему работали рынки, работало большое количество магазинов и санитарные мероприятия не проводились должным образом», — констатировал руководитель ОГА.
Напомним, на данный момент в Подольске 37 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Среди заболевших — 8 медиков.
В среду 21 апреля, в Подольске простились с семейным врачом Виктором Галиченко, который заведовал поликлиническим отделением больницы и умер от коронавируса.
Сотрудники вышли для прощания с покойным во двор медучреждения при полной «коронавирусной» амуниции, сохраняя при этом дистанцию в несколько метров друг от друга.
Приблизиться к гробу категорически запретили — рядом с ним дежурили двое работников в защитных костюмах с дезинфекторами.
Врача госпитализировали 17 апреля в состоянии средней тяжести, а 19-го, в связи с прогрессирующим ухудшением состояния и нарастанием дыхательной недостаточности перевели на ИВЛ. 19 апреля его решили перевезти в Одесскую инфекционную больницу. Врач скончался в карете скорой помощи.
По данным и. о. директора департамента здравоохранения ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, умерший врач «неделю лечился самостоятельно и обратился за помощью, когда уже была двусторонняя пневмония».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 21 апреля на въезд и выезд закрывают город Почаев в Кременецком районе Тернопольской области. Там находится Почаевская лавра, которая стала эпицентром распространения в области коронавирусной инфекции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...