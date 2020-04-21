27.03 / 27.38 29.03 / 29.65
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Звездный футболист «МЮ» отработал на своей матери издевательский финт с мячом (видео)

21:12 21 апреля 2020 109
Поль Погба
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба на карантине не расстается с мячом, причем, как и в детстве, берет его с собой везде, даже на прогулку с родной матерью.

Футболист решил показать, какая у него техника, и после нескольких обманных финтов пробросил мяч между ног матери. «Когда твоя мама сказала тебе, что играла раньше в футбол. Любите своих родителей и проводите с ними время прежде, чем они покинут этот мир», — написал Погба под видео на своей странице в Instagram.

Отметим, что Поль — младший сын в семье. У него есть два брата, близнецы Флорентин и Матиас, которые также являются профессиональными футболистами. Правда, в отличие от Поля, выступают не за сборную Франции, а за национальную команду исторической родины — Гвинеи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили, что мать футболиста Неймара закрутила роман с молодым киберспортсменом, который оказался геем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Почерневший китаец

Китайцы превратились в «негров»: у двоих переболевших коронавирусом изменился цвет кожи (фото)

Тест на коронавирус

Врачей райбольницы на Полтавщине обвинили в сокрытии информации о зараженных коронавирусом

скорая

В Сумах умерла женщина, которую из-за высокой температуры отказались принять несколько больниц

Рынок Привоз

«Привоз» — вне закона: полиция открыла производство по факту несоблюдения карантина на знаменитом рынке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер