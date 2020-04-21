Звездный футболист «МЮ» отработал на своей матери издевательский финт с мячом (видео)

Спорт

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба на карантине не расстается с мячом, причем, как и в детстве, берет его с собой везде, даже на прогулку с родной матерью.

Футболист решил показать, какая у него техника, и после нескольких обманных финтов пробросил мяч между ног матери. «Когда твоя мама сказала тебе, что играла раньше в футбол. Любите своих родителей и проводите с ними время прежде, чем они покинут этот мир», — написал Погба под видео на своей странице в Instagram.

Отметим, что Поль — младший сын в семье. У него есть два брата, близнецы Флорентин и Матиас, которые также являются профессиональными футболистами. Правда, в отличие от Поля, выступают не за сборную Франции, а за национальную команду исторической родины — Гвинеи.

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