Более тысячи заболевших: на Буковине установлен печальный антирекорд заражения COVID-19

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В Черновицкой области продолжает увеличиваться количество инфицированных коронавирусом жителей: в течение вторника подтверждено еще 65 случаев заражения.
При этом четыре человека скончались от осложнений коронавируса. Общая численность инфицированных коронавирусом в области с момента выявления первого случая составляет уже 1 тысячу 53 человека.
Такие данные привел председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.
В связи с тяжелым положением область завтра получит очередную крупную партию средств индивидуальной защиты, которые необходимы врачам.
Также в своем обращении глава ОГА напомнил о нынешнем принятом постановлении главного санитарного врача Украины относительно запрета посещения кладбищ.
«Кладбища будут открыты только для захоронения умерших. На таких церемониях смогут быть не более 10 человек», — заявил Осачук.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 21 апреля, в Украине подтверждены 6125 случаев COVID-19. Зафиксированы 161 случай с летальным исходом и 367 случаев выздоровления пациентов. Всего провели 61 997 тестов.
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