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Украина

В Кабмине рассматривают возможность открытия рынков

3:29 22 апреля 2020 16
Овощной рынок
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В правительстве понимают, что фермеры и крестьяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию, которая пропадает и теряет свой товарный вид, поэтому рассматривают возможность возобновления работы продовольственных рынков, для чего Министерство экономического развития создает специальный документ.

Об этом сообщил в эфире hromadske министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В то же время на заседании 22 апреля решение об открытии рынков не примут, несмотря на то, что распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.

«Насколько я знаю, с ними работают правоохранители», — сказал Немчинов

Также чиновник добавил, что Минэкономики готовит «специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках».

При этом министр повторил, что в правительстве понимают, что фермеры и крестьяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию.

«Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации (порядку, который должен создать Минэкономики — ред.), я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу», — сказал он.

Напомним, что главный санитарный врач Виктор Ляшко отменил свое постановление, которое позволяло работу рынков, с 14 апреля их работа снова запрещена.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что после того, как в Офисе президента заявили, что планируют «серьезно» разобраться с Кернесом и Трухановым, которые не закрыли рынки в Харькове и Одессе, в приморском городе решили выполнить требование руководства страны.

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