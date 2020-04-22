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Бабочка превратилась в голую модель: художник создал во время карантина интересную оптическую иллюзию (видео)
Пока во многих странах продолжается карантин и у многих моделей есть масса свободного времени, бодиарт-художник Йоханнес Штёттер из Италии решил поэкспериментировать с новыми для себя изобразительными элементами и создать оптическую иллюзию.
Об этом пишет сайт канала РенТВ со ссылкой на Daily Mail.
С помощью бодиарта маэстро представил голую натурщицу по имени Лаура в виде бабочки, сидящей в центре желтой ромашки. На кадрах видно, как художник наносит рисунок на ее обнаженное тело.
«Я набросал позу карандашом на бумаге, после чего протестировал ее на реальном человеке, — рассказал он. — Затем я сделал большой скетч в цвете, прорисовав бабочку, какой я ее представлял в итоге».
Прежде чем изобразить бабочку на теле Лауры, Штёттер подготовил фон — крупный желтый цветок в ярко-зеленой траве.
«Я получил хвалебные отзывы о моей работе. Многие сказали, что на сегодняшний день это одно из лучших моих творений», — отметил мастер. По его словам, воплощение этой идеи заняло у него много времени и сил.
Художник отметил важность вклада модели в творческий процесс.
«Думаю, ей понравилось быть бабочкой. Даже несмотря на то, что ей пришлось пройти через все это пять раз, она сохраняла спокойствие и терпение. Некоторые части тела очень сложно держать в статике долгое время. Лаура отлично справилась со своей задачей», — подчеркнул художник.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в американском городе Порт-Депозит, штат Мэриленд, посетителей бара обслуживала обнаженная официантка в нарисованной одежде. Бодиарт-художница Джен Сейдел и ее дочь изобразили на теле девушки джинсовые шорты и короткий зеленый топ.
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