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Происшествия

Уничтожены десятки домов: пожарные обнародовали свежие данные о пожарах на Житомирщине

16:57 18 апреля 2020 14
Пожар
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Житомирской области продолжается тушение пожаров. Так, по состоянию на 15:00 18 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесхозов на территории 4 лесных хозяйств (ГП «Овручское ЛГ», «Овручское СЛГ», «Словечанское ЛГ» и «Словечанский лесхоз АПК») по тушению отдельных очагов тления травяного настила и пеньков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

«Остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 незначительных очагах продолжаются работы по ограничению их распространения. Силами ГСЧС совместно с лесными хозяйствами не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах», — говорится в сообщении ведомства.

В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожены 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.

К тушению привлечены также три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлено 12 сбросов (96 тонн воды).

Как писали «ФАКТЫ», дым от пожаров на Житомирщине дошел до столицы. В Киеве уже несколько дней ощущается запах гари, а город окутал смог.

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