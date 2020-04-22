"Беременная" Кристина Асмус шокировала сеть (фото)

Шоу-бизнес

Популярная актриса Кристина Асмус, отрезавшая свои длинные волосы на камеру, взбудоражила сеть новым фото. На своей странице в Instagram она опубликовала кадр, на котором позирует в ванне, обнимая внушительный животик.

«Долго не хотела говорить. Боялась сглаза. Рассказать подробности о прекрасном и совершенно неожиданном для меня и моей семьи событии. О том, как жизнь снова поделилась на „до“ и „после'“. О новых ощущениях, которые со мной происходят. О другом распорядке дня. И как это необычно и трудно в период самоизоляции. Даже не знаю с чего начать… Я так счастлива!», — заинтриговала Кристина подписью под снимком.

Подписчики принялись поздравлять актрису с пополнением в семье. Оденако в конце поста Асмус призналась, что ее «беременность» — киношная. Роль будущей мамочки ей досталась в новом фильме.

«Я…я…я снимаюсь в новом сериале. Сериал в формате скринлайф. С бомбическим актёрским составом. По сюжету я играю беременную», — призналась Кристина.

Некоторые подписчики назвали шутку дурацкой и обвинили ее в том, что специально создает хайп.

Напомним, ранее Кристине Асмус досталось за откровенные сцены в фильме «Текст».

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