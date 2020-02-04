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«Поселили в бомжатник и лишили еды»: стали известны подробности скандальной программы с дочерью Успенской

18:23 4 февраля 2020 672
Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

После скандального выпуска программы «Звезды сошлись», в котором дочь певицы Любы Успенской Татьяна обвинила ее в насилии, выяснились подробности, как она оказалась на телевидении. Представители канала НТВ уверяют, что девушка сама обратилась к ним и попросила о помощи.

Однако Любовь Залмановна уверена в другом — ее дочь использовали ради рейтинга, три дня скрывали от близких. Певица даже наняла частных детективов, чтобы найти Таню.

«Сначала она жила в гостинице „Космос“, затем у кого-то из сотрудников НТВ. Потом ее и вовсе поселили в ужасную квартиру с обшарпанным стенами, которую вернее всего назвать бомжатником. Таню оставили без еды и средств связи, она была в ужасном физическом и моральном состоянии. Над ней работали психологи, заставляя идти против матери. Много лет знаком с этой семьей. Раньше Таня была очень красивой девушкой с длинными волосами, увлекалась рисованием. Все изменилось после ее падения с велосипеда в Коста-Рике, когда она сломала челюсть. Девушка впала в депрессию. Этим воспользовались плохие люди», — цитирует «СтарХит» свой источник.

Говорят, информацию о местонахождении Плаксиной за крупную сумму сдал один из сотрудников канала.

«Сейчас Любе угрожают сотрудники канала. Говорят, мол, если она обратится в суд, то они опубликуют компромат на ее ребенка», — говорит источник издания.

Но о каком еще компромате может идти речь, если Татьяна и так выдала шокирующую информацию о «деспотичной» матери, которая якобы издевалась над ребенком с раннего детства, о наркотиках, на которые сама присадила ее после аварии, о принудительном лечении в психиатрических кликах и реабилитационных центрах… Звездные эксперты в студии были в шоке.

Любовь Успенская вернула дочь, и обратилась к адвокатам. Она также обратилась в полицию с заявлением о похищении и незаконном удержании дочери группой лиц по предварительному сговору. Певица уверяет, что Таня страдает психическими расстройствами, легко поддается влиянию, ей нужна квалифицированная помощь.

«Врачи поставили Плаксиной диагноз — хронический шизофреноподобный психоз. По сути она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит. Скорее всего, будет проведена еще одна медицинская экспертиза, которая должна показать, что дочь Любови Залмановны не могла отвечать за свои слова. Подзащитная намерена потребовать с НТВ 500 тысяч долларов в качестве морального ущерба», — объяснил адвокат Успенской Александр Бенхин.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что мать и дочь помирились. Таня опубликовала пост в сети, в котором на коленях просила прощения у звездной родительницы.

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