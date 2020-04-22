Стиль жизни

Чего опасаться в этот четверг: гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака

Четверг, 23 апреля, — день, когда возможны удачные финансовые сделки.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака.

Овен

Будьте внимательными с покупками, вам может не хватить денег на самое необходимое. После обеда возможно приятное знакомство.

Телец

Если вы хотели собственное дело, то это тот день, когда можно начинать. Но без партнеров.

Близнецы

В этот четверг будут и сложности, и проблемы, но вы справитесь со всем.

Рак

Звезды предупреждают: не следует пренебрегать заботой о здоровье.

Лев

Возможны ссоры и конфликты в семье. Постарайтесь все решить, иначе потеряете семью.

Дева

Возможны новые интересные знакомства, которые хорошо повлияют на работу.

Весы

Успешный день для Весов. Одинокие представители знака могут встретить свою судьбу.

Скорпион

Плохая новость может нарушить планы, которые вы так тщательно составляли.

Стрелец

Стрельцам удастся сделать все, что давно планировали. Вечером не забудьте отдохнуть.

Козерог

Возможны перемены, которые не пойдут вам на пользу. Принимайте решения, посоветовавшись с близкими.

Водолей

Возможно, вам предложат новую работу. Не отказывайтесь.

Рыбы

Четверг — спокойный и легкий день, воспользуйтесь этим, сделайте то, что давно планировали.

Хорошего вам дня!

Ранее мы писали о людях, рожденных под знаком Овна.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter