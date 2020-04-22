Украина

В Украину вернется настоящее тепло: синоптик порадовала прогнозом на ближайшие дни

С 23 апреля в Украину придет потепление. Днем ожидается до +17 градусов, хотя ночи все еще будут холодные, вплоть до заморозков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сухая, солнечная и маловетреная погода придет вместе с антициклоном Odilo. Порывы ветра до 15 метров в секунду возможны лишь в восточной части страны. С 24 апреля ветер сменится с северо-западного на юго-западный.

«В дальнейшем потепление усилится. Дожди ожидаются в субботу, 25 апреля. Они пройдут практически повсеместно, кроме южной части Украины», — предупреждает синоптик.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач ожидает дождей в начале мая. Он также составил прогноз на летние месяцы и обещает настоящую жару в первой декаде июля.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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