У мусульман начинается священный месяц Рамадан: его традиции и запреты

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С наступлением новолуния у мусульман начинается священный месяц Рамадан. Исповедующие ислам считают его лучшим в году, так как именно в Рамадан пророку Мухаммаду был ниспослан Коран и в течение именно этого месяца «отворяются врата рая и закрываются двери ада, а шайтаны сковываются цепями». Это месяц покаяния, добродетели и умеренности во всем, месяц милости и благословения. Напоминаем, до окончания карантина, вызванного коронавирусом, в Украине богослужения в храмах всех конфессий будут проводиться без верующих, в режиме онлайн.

Поскольку мусульмане пользуются лунным календарем, сутки у них начинаются с момента полного захода солнца, а не в полночь, как, например, в григорианском или юлианском календарях. А начало месяца приходится на ночь новолуния: вскоре после захода солнца на западном горизонте появляется тоненький серп луны, который выглядит как перевернутая буква «с».

И определять дату появления этого серпа надо, как учил сам пророк Мухаммад, исключительно методом наблюдения (рассчитанные даты считаются только ориентировочными). Причем увидеть молодой месяц нужно собственными глазами, без использования каких-либо приборов или приспособлений.

Лунный месяц длится 29 или 30 дней. Поэтому, чтобы определить начало Рамадана, наблюдение за небом проводится после захода солнца 29 числа месяца Шаабан, которое в 2020 году приходится на 22 апреля. Если этим вечером наблюдатели нового месяца не увидят, то считается, что в нынешнем году в месяце Шаабан 30 дней, а Рамадан начнется 24 апреля.

Так или иначе, но тот, кто сам видел новолуние месяца Рамадан, или узнал об этом от уважаемого мусульманина, слова которого вызывают полное доверие, должен соблюдать пост Рамадана. Кстати, мусульманин не обязан, но может начать поститься, когда о начале Рамадана ему скажет ребенок, женщина или даже его единоверец, известный большими грехами, — если мусульманин считает, что слова грешника могут оказаться правдой. Если же известие о начале поста сообщит, например, исламский судья, то поститься должны все жители этой и соседних местностей, а то и соседних стран. А согласно другой доктрине, жители запада должны соблюдать пост Рамадана, даже если о его начале сообщили жители востока, и наоборот.

30-дневный пост месяца Рамадан — один из пяти столпов ислама. Существует предание, что однажды к пророку Мухаммаду подошел некий бедуин с вопросом: «Скажи мне, какой пост Всевышний предписал мне?», на что получил ответ: «Соблюдение поста в месяце Рамадан».

И соблюдать этот пост обязан каждый достигший зрелого возраста и находящийся в здравом уме мусульманин, который по состоянию здоровья способен это делать (если такой возможности временно нет, верующий должен отдать долг поста в другое время).

Как исключение, от поста освобождаются старые немощные люди или страдающие неизлечимой болезнью, которая не дает им возможности поститься. А люди преклонного возраста, кому поститься уже очень тяжело, каждый пропущенный день поста могут заменить помощью бедным в размере 600 граммов наиболее употребляемых в этой местности продуктов.

Если же болезнь, из-за которой человек не может соблюдать в Рамадан пост, излечима, долг за пропущенные дни поста он должен отдать после выздоровления. К этой категории, кстати, относятся беременные и кормящие матери в случае, если им самим или их грудным детям соблюдение поста может нанести вред.

Можно не соблюдать пост (но с последующей отдачей долга) и тем, кто отправляется в дальнее путешествие. Однако пуститься в дорогу и покинуть населенный пункт, из которого начинает путешествие, он должен до наступления рассвета. Если сделать это не успеет, в этот день ему придется соблюсти пост.

Не прав тот мусульманин, кто не постится, считая, что это делать не обязательно — так он впадает в неверие (куфр). И тот, кто знает, что пост обязателен, но не соблюдает его без уважительной причины — он считается нечестивцем (фасиком). Конечно, фасик — это все-таки не кяфир, то есть неверный, но если он не будет прощен Аллахом, то войдет в ад, хотя мучиться там будет не так тяжко, как неверный.

Но и при жизни в некоторых мусульманских странах фасика может ждать примерное наказание — взятие под стражу и лишение питья и еды в дневное время, чтобы хоть так заставить его поститься. Ведь именно отказ от питья и еды в период от рассвета и до заката — одно из двух предписаний поста в Рамадан. Второе же предписание, а вернее первое из них, гласит, что перед началом поста Рамадана и перед каждым его днем мусульмане должны мысленно или вслух объявлять о намерении его соблюдать.

Что касается дневного времени — от начала рассвета и до полного заката, — то здесь правила для постящихся очень строги и содержат множество нюансов. Вот некоторые из них: нельзя допустить, чтобы через открытые отверстия человека (нос, рот и т. д. ) в организм попало что-либо, имеющее даже мизерный объем, кроме воздуха, которым мы дышим. Даже применение ингаляции считается нарушением поста. Не говоря уже о курении сигарет или кальяна. Но, например, закапывание лекарства в глаза, внутримышечный укол или внутривенная капельница нарушением поста не являются. Как не является нарушением и случай, если человек наестся и выпьет воды, начисто забыв о том, что постится. Но как только он об этом вспомнит, должен немедленно выплюнуть все, что у него осталось во рту, выполоскать рот, не глотая воду, и больше ничего не есть и не пить, продолжив пост. Если у постящегося случится приступ сумасшествия — пост нарушится (психически больной человек вообще освобождается от поста, пока не выздоровеет), если пролежит в обмороке целый день — пост считается нарушенным, если упавший в обморок (как и временно находящийся в невменяемом состоянии) придет в себя в течение светового дня, он должен продолжить пост до заката солнца.

Зачтется пост и тому, кто целый день проспит. А вот нарушившему запрет на интимную близость в часы поста придется за это расплачиваться. Как, впрочем, и другим нарушителям правил — сразу после Праздника Разговения им надо будет отдать постовые долги, для чего придется соблюдать пост нарушенного дня или совершить искупление (а возможно, и то, и другое). Искуплением могут послужить, например, два месяца поста без перерыва ни на один день. Либо это будет обязанность накормить 60 бедняков, давая каждому пригоршни (600 граммов) продуктов, наиболее распространенных в этой местности.

В общем и целом все светлое время суток должно быть отдано работе, молитве, чтению Корана и изучению религиозных наук.

Как только солнце садится, ограничения поста снимаются. Однако и с наступлением темноты мысли и поступки должны быть светлыми и чистыми, не допускающими ничего, что запрещено шариатом (сводом юридических и нравственных законов ислама).

В Рамадан особо ценятся добрые дела: за благодеяния ожидает вознаграждение от Аллаха большее, чем за совершенные в любой другой месяц года. Как говорил об этом пророк Мухаммад: «За любое благодеяние, которое совершает верующий, он получает многократные вознаграждения — от десяти до семиста раз, и больше».

Рамадан — это особое время для мусульман. Ведь недаром в предании говорится: «Начало его — это милость, середина — это прощение, конец его — это освобождение от ада»…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как принято отмечать праздник разговения — Ид аль-Фитр (Ураза-байрам, Рамадан-байрам), которым завершается пост месяца Рамадан.

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