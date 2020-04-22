- 16:07 Остановить эпидемию: 300 000 тестов на коронавирус получили медики Украины от Фонда Рината Ахметова
- 16:04 Сборная Украины входит в топ-20 самых дорогих сборных Европы
- 15:59 ФОПам с детьми будут доплачивать в течение срока карантина, — решение Кабмина
- 15:54 «На что теперь жить?» У Волочковой украли все деньги
- 15:50 Дышите глубже: глава Гидрометцентра разрешил киевлянам открывать окна
- 15:44 Стало известно, будут ли учитывать "карантинную тысячу" при назначении субсидий
- 15:35 Не нарушая карантина: в Одессе люди устроили автопробег, требуя открыть рынки
- 15:26 На Буковине от коронавируса умерли братья, еще два члена семьи в реанимации: подробности жуткой истории
- 15:22 Киевские аптеки начали снижать цены на медицинские маски
- 15:21 В селе под Киевом устроили травлю медсестре из-за подозрения на коронавирус и угрожали сжечь дом
- 15:19 «У нас скоро закончится попкорн»: в сети обсуждают возможное назначение Саакашвили вице-премьером
- 15:19 Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля (обновляется)
Киевляне на карантине хором поют с балконов песни Тины Кароль (видео)
Поклонники Тины Кароль, которая вместе с сыном Вениамином изолировалась в своем загородном доме, объединились на карантине. В Соломенском районе Киева жители нескольких домов вдохновились примером итальянцев, которые в условиях строгой изоляции распевали песни на балконах, также решили поддержать друг друга.
Киевляне вечером вышли на балконы и вместе исполнили хит Тины Кароль «Україна — це ти». Видео появилось на Facebook.
Тина Кароль эмоционально отреагировала на трогательное видео поклонников. Автор и исполнительница хита поблагодарила фанов и выразила им поддержку в сториз в Instagram. Певица также добавила, что музыка всегда объединяла и поддерживала людей в самые сложные моменты жизни.
Напомним, Тина Кароль является тренером шоу «Голос країни». Ей приписывают роман с коллегой Даном Баланом. После исполнения мамой артиста свадебной песни на шоу поклонники поженили пару.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На Буковине от коронавируса умерли братья, еще два члена семьи в реанимации: подробности жуткой истории
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...