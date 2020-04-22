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Шоу-бизнес

Киевляне на карантине хором поют с балконов песни Тины Кароль (видео)

14:41 22 апреля 2020 245
Тина Кароль
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Поклонники Тины Кароль, которая вместе с сыном Вениамином изолировалась в своем загородном доме, объединились на карантине. В Соломенском районе Киева жители нескольких домов вдохновились примером итальянцев, которые в условиях строгой изоляции распевали песни на балконах, также решили поддержать друг друга.

Киевляне вечером вышли на балконы и вместе исполнили хит Тины Кароль «Україна — це ти». Видео появилось на Facebook.

Тина Кароль эмоционально отреагировала на трогательное видео поклонников. Автор и исполнительница хита поблагодарила фанов и выразила им поддержку в сториз в Instagram. Певица также добавила, что музыка всегда объединяла и поддерживала людей в самые сложные моменты жизни.

Напомним, Тина Кароль является тренером шоу «Голос країни». Ей приписывают роман с коллегой Даном Баланом. После исполнения мамой артиста свадебной песни на шоу поклонники поженили пару.

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