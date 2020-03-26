Тина Кароль на карантине умилила домашним видео с сыном

Шоу-бизнес

Украинская певица Тина Кароль, показавшая ранее, какой маской защищает себя от коронавируса, умилила поклонников домашним видео с сыном. На карантине звезда проводит время с Вениамином в загородном доме под Киевом. Звездная мама редко видится с сыном, который живет и учится в Лондоне. Сейчас для них выпала возможность побыть вдвоем.

Время карантина Тина Кароль советует проводить с пользой. Они с Вениамином читают книги, сын помогает маме подтянуть английский, занимается музыкой.

Семейное видео появилось на странице Тины Кароль в Facebook, а также на фан-страничке Тины в Instagram. Тина Кароль читает Granny Энтони Горовица, а Вениамин — издание Science («Наука»).

«Время наверстать упущенный материал. Быть вместе дома — это очень круто», — говорит певица.

«Время узнать что-то новое», — сказал Вениамин.

Напомним, перед объявлением карантина Тина решила забрать сына в Киев.

Звезды шоу-бизнеса советуют проводить с пользой время на карантине. Настя Каменских разработала комплекс упражнений, чтобы держать себя в отличной физической форме.

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