Происшествия

Машина влетела в отбойник: под Киевом произошло ДТП с переворотом (видео)

В сеть выложили видео дорожно-транспортного происшествия с переворотом, случившегося на Новообуховской трассе под Киевом. Ранее под Ровно пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием полицейского автомобиля.

«На Новообуховской трассе водитель налетел на отбойник и перевернулся. Информация о пострадавших и причинах ДТП устанавливается», — сообщает «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области погиб 26-летний водитель «ВАЗа», который попытался обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением и слетел в кювет. Водителя зажало в загоревшемся авто, а его пассажиру повезло — ему удалось выбраться из машины.

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