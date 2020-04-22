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Машина влетела в отбойник: под Киевом произошло ДТП с переворотом (видео)
В сеть выложили видео дорожно-транспортного происшествия с переворотом, случившегося на Новообуховской трассе под Киевом. Ранее под Ровно пьяный водитель спровоцировал ДТП с участием полицейского автомобиля.
«На Новообуховской трассе водитель налетел на отбойник и перевернулся. Информация о пострадавших и причинах ДТП устанавливается», — сообщает «Киев Оперативный».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области погиб 26-летний водитель «ВАЗа», который попытался обогнать попутный автомобиль, но не справился с управлением и слетел в кювет. Водителя зажало в загоревшемся авто, а его пассажиру повезло — ему удалось выбраться из машины.
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