- 14:57 Не могут добраться до сложнейшего очага: спасатели рассказали о ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне
- 14:54 Жестокие игры: на Буковине девушка на камеру напоила собаку алкоголем
- 14:41 Киевляне на карантине хором поют с балконов песни Тины Кароль
- 14:40 Машина влетела в отбойник: под Киевом произошло ДТП с переворотом
- 14:38 День психолога 2020: красивые поздравления и открытки
- 14:36 Экс-наставник «Арсенала» Леонид Кучук возглавил именитый клуб у себя на родине
- 14:29 В Херсоне два хулигана едва не сожгли синагогу: происшествие попало на видео
- 14:13 Кабмин ввел госрегулирование цен: какие продукты и товары попали в список
- 14:12 «Во все тяжкие» по-украински: профессор химии организовал нарколаборатории на Киевщине
- 14:02 Прикованная к постели Надежда Бабкина впала в депрессию
- 13:49 Карантин в Украине продлили до 11 мая: что нужно знать
- 13:35 ЕС выделяет Украине более миллиарда евро на борьбу с коронавирусом
Жестокие игры: на Буковине девушка на камеру напоила собаку алкоголем (фото)
В Черновицкой области девушка сняла на видео и выложила в соцсети ролик, на котором она поит собаку спиртным. Ранее в Харькове мужчина избил собаку, пытаясь ее отучить запрыгивать на кровать.
Как сообщили в ГУНП в Черновицкой области, полицейские установили личность девушки — ею оказалась 18-летняя жительница Герцаевского района. Она рассказала правоохранителям, что выполняла условия игры — напоить животное и снять это на видео.
На девушку составили админпротокол за жестокое обращение с животными. Такое правонарушение наказывается штрафом в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полиция установила изувера, который тащил по асфальту кота на цепи с металлическими крюками.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!