Жестокие игры: на Буковине девушка на камеру напоила собаку алкоголем (фото)

Общество и люди

В Черновицкой области девушка сняла на видео и выложила в соцсети ролик, на котором она поит собаку спиртным. Ранее в Харькове мужчина избил собаку, пытаясь ее отучить запрыгивать на кровать.

Как сообщили в ГУНП в Черновицкой области, полицейские установили личность девушки — ею оказалась 18-летняя жительница Герцаевского района. Она рассказала правоохранителям, что выполняла условия игры — напоить животное и снять это на видео.

На девушку составили админпротокол за жестокое обращение с животными. Такое правонарушение наказывается штрафом в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе полиция установила изувера, который тащил по асфальту кота на цепи с металлическими крюками.

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