До осени школьники за парты уже не вернутся: что решили в Минобразования

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В связи с продлением общенационального карантина до 11 мая в учебных заведениях Украины продолжается дистанционное обучение. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
«Карантин продлен, а это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах», — заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
При дистанционном обучении педсоветы школ должны самостоятельно определяться с особенностями организации образовательного процесса и завершения учебного года.
Ранее сообщалось, что в украинских школах не будет последних звонков и выпускных.
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