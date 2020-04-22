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Украина

До осени школьники за парты уже не вернутся: что решили в Минобразования

18:14 22 апреля 2020 398
Школа
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В связи с продлением общенационального карантина до 11 мая в учебных заведениях Украины продолжается дистанционное обучение. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«Карантин продлен, а это значит, что мы должны быть готовы к завершению учебного года дистанционно. МОН предоставило разъяснения для всех учебных заведений и публикует рекомендации на официальных ресурсах», — заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

При дистанционном обучении педсоветы школ должны самостоятельно определяться с особенностями организации образовательного процесса и завершения учебного года.

Ранее сообщалось, что в украинских школах не будет последних звонков и выпускных.

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