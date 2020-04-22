27.05 / 27.39 29.07 / 29.64
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Изгнание" ромов из Прикарпатья: на скандал отреагировали правозащитники, МВД и дипломаты

18:42 22 апреля 2020 254
Ромы
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Посольство США в Украине отреагировало на проявление расизма мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым, который публично возмутился присутствием в его городе прибывших с Закарпатья ромов. Напомним, накануне в больницах Ивано-Франковска закончились места для заразившихся COVID-19.

Американские дипломаты призвали украинских чиновников «выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека».

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснении цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска», — говорится в заявлении.

Со своим заявлением выступила также Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины и «Ромский женский фонд «Чирикли».

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео, на котором Марцинкив распорядился вывезти ромов в Закарпатье, а тех, кто не согласился ехать — «упаковать». По его словам, местные власти даже выделили специальный автобус для «эвакуации».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Монастырь

Умерла монахиня Головчинецкого монастыря, в котором произошла вспышка COVID-19

Школа

До осени школьники за парты уже не вернутся: что решили в Минобразования

Билл Гейтс

Причастен ли Билл Гейтс к созданию коронавируса и что об этом написала New York Times

Ромы

"Изгнание" ромов из Прикарпатья: на скандал отреагировали правозащитники, МВД и дипломаты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер