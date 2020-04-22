- 19:05 Умерла монахиня Головчинецкого монастыря, в котором произошла вспышка COVID-19
- 18:49 Надежда Бабкина сделала первый телефонный звонок из больницы
- 18:43 Украина заблокировала в ООН резолюцию, предполагавшую смягчение антироссийских санкций
- 18:42 "Изгнание" ромов из Прикарпатья: на скандал отреагировали правозащитники, МВД и дипломаты
- 18:14 До осени школьники за парты уже не вернутся: что решили в Минобразования
- 18:10 Экс-министр Уманский стал советником Ермака: чем он будет заниматься
- 18:01 Причастен ли Билл Гейтс к созданию коронавируса и что об этом написала New York Times
- 17:44 В Украине «запустили» цифровые гражданские паспорта: как их можно использовать
- 17:43 Усатый Максим Галкин показал свою елку
- 17:43 Суд в Киеве арестовал подростков, "на камеру" избивших ветерана АТО
- 17:16 Кабмин одобрил создание платных камер в СИЗО
- 17:08 СМИ заподозрили замминистра Панаиотиди в блокировании новой методологии дорожных закупок
"Изгнание" ромов из Прикарпатья: на скандал отреагировали правозащитники, МВД и дипломаты
Посольство США в Украине отреагировало на проявление расизма мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым, который публично возмутился присутствием в его городе прибывших с Закарпатья ромов. Напомним, накануне в больницах Ивано-Франковска закончились места для заразившихся COVID-19.
Американские дипломаты призвали украинских чиновников «выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека».
«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснении цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска», — говорится в заявлении.
Со своим заявлением выступила также Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины и «Ромский женский фонд «Чирикли».
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео, на котором Марцинкив распорядился вывезти ромов в Закарпатье, а тех, кто не согласился ехать — «упаковать». По его словам, местные власти даже выделили специальный автобус для «эвакуации».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!