Украина

"Изгнание" ромов из Прикарпатья: на скандал отреагировали правозащитники, МВД и дипломаты

Посольство США в Украине отреагировало на проявление расизма мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивым, который публично возмутился присутствием в его городе прибывших с Закарпатья ромов. Напомним, накануне в больницах Ивано-Франковска закончились места для заразившихся COVID-19.

Американские дипломаты призвали украинских чиновников «выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека».

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о дискриминации и притеснении цыган со стороны городского головы Ивано-Франковска», — говорится в заявлении.

Со своим заявлением выступила также Коалиция ромских неправительственных общественных организаций Украины и «Ромский женский фонд «Чирикли».

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали видео, на котором Марцинкив распорядился вывезти ромов в Закарпатье, а тех, кто не согласился ехать — «упаковать». По его словам, местные власти даже выделили специальный автобус для «эвакуации».

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