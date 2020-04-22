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Общество и люди

"Что значит отказались? А почему не запаковали?": мэр Ивано-Франковска приказал вывезти ромов в Закарпатье (видео)

10:11 22 апреля 2020 211
Цыгане
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился вывезти ромов в Закарпатье, а тех, кто не согласился ехать — «упаковать». В области на 22 апреля зарегистрировано 589 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Как передает «Суспільне. Карпати», на еженедельном оперативном совещании городской голова Ивано-Франковска дал получение правоохранителям «решить проблему» до следующего вторника.

«Что значит отказались? А чего не упаковали? Есть полиция. К следующему вторнику должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему упаковали и не увезли?» — спросил Руслан Марцинкив.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковске в роддоме умерла роженица, у которой подтвердили COVID-19.

Иллюстративное фото.

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