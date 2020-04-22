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Надежда Бабкина сделала первый телефонный звонок из больницы

18:49 22 апреля 2020 96
Надежда Бабкина
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская певица Надежда Бабкина, которая лечится от пневмонии, вызванной коронавирусом, начала разговаривать.
Ранее сообщалось, что артистка общается жестами с врачами, но ее состояние улучшилось.

«Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку — сыну, все хорошо», — рассказал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин сайту РИА Новости.

Он также опроверг информацию, что у Бабкиной депрессия.

Напомним, что Бабкину перевезли из спецклиники в Коммунарке в элитный военный госпиталь. Родных и друзей к артистке не пускают, как и ко всем больным коронавирусом. Певицу только недавно отключили от ИВЛ. Она пока остается прикованной к кровати.

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