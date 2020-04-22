Общество и люди

ВНО в этом году обязательно будет, а учебный год в школах закончат дистанционно, — нардеп Роман Грищук

В отличие от многих взрослых, кому карантин «предоставил» возможность читать, смотреть сериалы и заняться делами, до которых раньше не доходили руки, вынужденное безделье школьников длилось совсем недолго. Три недели назад открылась Всеукраинская школа онлайн — уроки, перемены, контрольные, домашние задания. Однако эффективное нововведение вскрыло ряд очень серьезных проблем в нашей системе образования. О них, а также о способах их решения «ФАКТЫ» поговорили с членом парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций, нардепом от партии «Слуга народа», а в прошлом известным телеведущим, актером, продюсером, руководителем юмористической студии «Мамахохотала» Романом Грищуком.

— Роман, недавно украинские школьники перешли на дистанционное обучение. При этом выяснилось, что у некоторых педагогов уровень знаний предмета весьма посредственный, мягко говоря.

— Увы, ни у меня, ни у многих моих коллег по парламенту, которые занимаются проблемами образования, открытия не случилось.



Дистанционное обучение — вынужденная мера. Никто не был готов к такому процессу. После объявления карантина Министерство образования и науки и парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций задались вопросом: существует ли у нас какой-то системный качественный актуальный контент по всем предметам, чтобы его транслировать по ТВ? Оказалось, что нет. Были какие-то отдельные уроки, причем некоторые уже морально устаревшие.



Руководители телевизионных каналов быстро откликнулись и сказали: «Мы готовы транслировать уроки Всеукраинской школы онлайн». Нужно было спешно создавать контент.

Реализовать идею пришлось в авральном режиме. В максимально сжатые сроки — полторы-две недели — были отсняты и запущены в эфир первые уроки. Более 40 педагогов согласились стать учителями для ребят всей страны. Какого-то специального отбора учителей не было. Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры и т. д. — это штатные и внештатные работники телевидения, приглашенными звездами стали «лица» каналов СТБ, 1+1, «Нового канала», «Интера», ICTV, ТРК «Украина», студий «Квартал 95», «Мамахохотала», Patriot и других.



Ни одной копейки бюджетных денег на съемки не потрачено. Вся работа идет на волонтерских началах.

На днях Всеукраинская школа онлайн подвела итоги двух недель в эфире. Проведено 392 видеоурока. Только на YouTube-канале Министерства уроки просмотрели более шести миллионов раз. На него подписались 180 000 человек. Самые популярные уроки — зарядка и английский язык. Первая зарядка набрала 337 000 просмотров, а первый урок английского для 5 класса — почти 100 000 просмотров.



Да, были точечные ошибки, ведь большая часть учителей никогда не работали на камеру…



— … и стали звездами соцсетей. Ляпы были чудовищные: в 1558 году царь Иван Грозный начал войну с ЛивАнским орденом за выход к Балтийскому морю; белые медведи живут в Антарктиде; 30−2=18; Австралию омывает Атлантический океан; 33-й президент США — Гарри ТУРмен. Думаю, человек, досконально знающий предмет, такие ошибки не допустит.



— Выскажу свое мнение, так как сам занимался созданием телепродукта и знаю, насколько сложно работать на камеру. Конечно, у тех, кто стоял в студии впервые, был страх что-то сделать не так.

Давайте различать ошибки из-за волнения, учитывая, в каком темпе все снималось, и действительно незнание предмета.



— После того как народ возмутился, члены вашего комитета пришли в Раду в футболках с надписью «Маю право на помилку». Зачем нужна была такая акция?



— Когда началась прилюдная травля конкретных учителей, мы встали на их защиту. Но подчеркну, что защищали тех, кто допустил оплошность, кто оговорился, а не тех, кто действительно не знает предмет. С такими создатели школы онлайн попрощались. Они тут же провели работу над ошибками. Сейчас введено двухуровневое экспертное сопровождение. Сначала пул экспертов помогает учителю на этапе подготовки к уроку. Потом эксперты присутствуют на съемке, чтобы оперативно исправлять неточности и ошибки. А после съемки редакторы и эксперты еще раз пересматривают видео и вносят правки.



Уроки запланировано транслировать как минимум до конца карантина. Пока проект рассчитан на 10 недель в эфире.



Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», 54% украинцев и 85% учителей положительно оценили проект.



Что касается качества знаний педагогов, это огромнейшая проблема, о которой мы давно кричим. Честно говоря, удивительно, что все только сейчас поняли, что педобразование у нас просто на нуле.



Этому есть свои объяснения. Во-первых, выпускники школ не хотят становиться педагогами. Вот почему для поступления в педагогические университеты нужны минимальные проходные баллы, особенно на естественные и математические факультеты. Во-вторых, после вуза очень мало дипломированных педагогов идут работать в школы из-за низкой зарплаты — в самом начале молодому человеку платят около пяти тысяч гривен. На них невозможно прожить, тем более в большом городе. К сожалению, сейчас более-менее неплохую зарплату получают только те, у кого высшая категория, стаж, большая нагрузка, классное руководство и т. д.



Все это приводит к тому, что средний возраст учителей у нас постоянно повышается, давайте скажем корректно. В итоге педагоги отдаляются от учеников ментально, многие из них не следят за новыми трендами в профессии и вообще не работают над собой.



Диагноз нашему образованию поставила Международная программа Организации экономического сотрудничества и развития по оценке образовательных достижений (Program for International Student Assessment или PISA), 3 декабря прошлого года обнародовавшая результаты исследования, в котором впервые участвовала Украина. Учащимся 72 стран мира в возрасте 15 лет предложили пройти тесты, оценивающие применение знаний на практике. Увы, по всем дисциплинам наши дети заметно отстают от европейских ровесников. Менее четырех процентов украинских школьников смогли проанализировать текст (37−42 место по чтению), только пять процентов выполнили математические задания (41−46 место по математике), та же ситуация и в применении знаний по естественным наукам (35−42 место). Украинские подростки в среднем набрали 469 баллов из тысячи. В общем рейтинге наша страна уступила Польше, Венгрии, России, Эстонии и Латвии. Вот объективная картина.



— И что делать?



— Первое — поддержать материально молодых учителей. К сожалению, из-за корректирования бюджета (расходы государственного бюджета на образование планировали в сумме 145, 1 миллиарда гривен, однако в обновленном варианте их снизили на 4,9 миллиарда — Авт.) была отменена единоразовая выплата учителям, которые работают меньше девяти лет. Кабинет министров «срезал» эту статью, хотя она была заложена в начальном варианте бюджета.



Второе — допустить к преподаванию людей без педагогического образования (например, с хорошим техническим), которые хотят стать учителями. Разумеется, не сразу, а после какого-то пробного периода.



Третье — развивать дистанционное обучение (то, что сейчас делается), чтобы ученик мог смотреть уроки лучших педагогов или изучать предметы, которые не преподают в его школе из-за того, что нет профильного учителя. Ведь даже в Киеве есть учебные заведения, где нет, к примеру, учителя физики. Спасение — это онлайн-уроки.



Четвертое — срочно провести радикальную реформу Академии педагогических наук. Она давно назрела, это очевидно.



Пятое — пересмотреть систему образования в педагогических университетах, ведь сегодня будущих педагогов обучают старые кадры, исповедующие весьма устаревшие методологии.



А самое главное — повысить престиж профессии учителя. Это достигается только одним — достойной зарплатой, особенно на старте педагогической карьеры.



— Сейчас у родителей выпускников много вопросов: что будет с внешним независимым оцениванием, со вступительной кампанией в вузы? Есть какие-то новости на эту тему?



— Недавно Министерство образования опубликовало подробные разъяснения. Там разработали механизмы проведения и ВНО для выпускников и итоговых аттестаций для других классов. Управления образования получили вводные, довели их до руководства школ и педсоветов. Даны общие четкие конкретные рекомендации, при этом многие второстепенные вопросы педсоветы будут решать на местах.



Могу сообщить в общих чертах следующее. Первое: учебный год будет завершен дистанционно. Второе: в связи с эпидемией школам рекомендовано не проводить последние звонки и выпускные балы. Третье: внешнее независимое оценивание будет проведено в любом случае, его никто не отменяет. Сроки проведения пока не установлены, так как нужно хотя бы выйти из карантина.



— То есть вступительная кампания в этом году будет?



— Да. На основании результатов ВНО.



Подытоживая, снова повторю следующее. К дистанционному образованию есть вопросы. К тотальному переходу в режим онлайн не были готовы ни учителя, ни ученики, ни система. Даже технически. Нельзя же всех равнять на Киев, где у большинства детей и учителей есть возможность с помощью новых технологий быстро обмениваться информацией. В некоторых регионах до сих пор нет интернета, далеко не все дети и педагоги имеют современный телефон или ноутбук. Вот как быть, если в семье три ребенка и один компьютер? То есть мы столкнулись с массой проблем. И Министерство образования не может дать уникальный рецепт на все случаи.



С другой стороны, возможно, мы к проведению онлайн-уроков шли бы еще очень и очень долго. А сейчас учителя вынуждены осваивать новые технологии, так как в этом появилась острая необходимость.

Так что даже при наличии множества проблем все равно я эту ситуацию рассматривал бы в позитивном ключе. Происходит мобилизация инноваций. А это точно плюс.



Напомним, что в связи с продлением общенационального карантина до 11 мая в учебных заведениях Украины продолжается дистанционное обучение. До осени школьники за парты уже не вернутся.

Фото Романа Грищука со страницы Facebook.com

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