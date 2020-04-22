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Число заболевших COVID-19 в общежитии под Киевом растет: здание оцепила Нацгвардия (фото, видео)
В общежитии Вишневого, где накануне была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, COVID-19 подтвердился еще у 12 человек, среди которых — шестеро детей. Об этом СМИ сообщил заместитель городского главы Георгий Майсурадзе.
По его словам, инфицирование было подтверждено в результате ПЦР-тестирования.
На данный момент из 80 отобранных у жителей обжещития биоматериалов исследованы 32, а на четверг, 23 апреля, запланирована проверка еще 12 комнат.
Всего в общежитии зарегистрированы 300 человек.
К охране зданий и прилегающей территории привлекли бойцов Национальной гвардии.
Напомним, по состоянию на 21 апреля в общежитии были инфицированы 37 человек, два человека скончались.
Фото и видео Национальной гвардии Украины
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