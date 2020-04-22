27.05 / 27.39 29.07 / 29.64
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Продолжение скандала: мэр Ивано-Франковска попал под уголовное дело из-за заявления о ромах

22:32 22 апреля 2020 19
Продолжение скандала: мэр Ивано-Франковска попал под уголовное дело из-за заявления о ромах
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске. Таким образом правоохранители отреагировали на резонансное обращение мэра Руслана Марцинкива о выдворении из города лиц ромской национальности.

Действия мэра квалифицированы по статье 161 Уголовного кодекса.

«Позиция городского головы является недопустимой! Национальная полиция — это не карательная машина, …Украина — не „совок“, Франковск — не княжество!», — написал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, на скандальные заявления мэра отреагировало Посольство США в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Супермаркет

Инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через корзинку в супермаркете

Анна Седокова

Анна Седокова шокировала откровениями о сексе втроем (видео)

Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева

Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева

Люди в крупном магазине

«Или всем одинаково запретите работать, или дайте всем работать в одинаковых условиях»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер