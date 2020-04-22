Украина

Продолжение скандала: мэр Ивано-Франковска попал под уголовное дело из-за заявления о ромах

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске. Таким образом правоохранители отреагировали на резонансное обращение мэра Руслана Марцинкива о выдворении из города лиц ромской национальности.

Действия мэра квалифицированы по статье 161 Уголовного кодекса.

«Позиция городского головы является недопустимой! Национальная полиция — это не карательная машина, …Украина — не „совок“, Франковск — не княжество!», — написал в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, на скандальные заявления мэра отреагировало Посольство США в Украине.

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