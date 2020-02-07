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В России разбился вертолет с депутатом Госдумы на борту: все подробности
В России пропал с радаров легкий вертолет Bell 407. Это произошло в районе Казани, сообщил Интернет-ресурс Mash. Напомним, в конце декабря в России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который следовал на нефтяное месторождение в Красноярском крае.
Спустя некоторое время транспортная прокуратура сообщила, что вертолет разбился — судно оказалось полностью разрушенным, однако одному из пассажиров удалось выжить.
Также стало известно, что аппарат принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину, а на борту вертолета находились три человека. Это уже подтвердили в МЧС России.
Айрат Хайруллин
Помощница депутата сообщила лишь, что в Казани он был с рабочим визитом. О дальнейшей судьбе шефа она не знает.
Напомним, в конце января в Афганистане был сбит вертолет с украинцами. Воздушное судно атаковали ракетой, однако члены экипажа отделались незначительными травмами.
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