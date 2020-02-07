Мир

В России разбился вертолет с депутатом Госдумы на борту: все подробности

В России пропал с радаров легкий вертолет Bell 407. Это произошло в районе Казани, сообщил Интернет-ресурс Mash. Напомним, в конце декабря в России совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который следовал на нефтяное месторождение в Красноярском крае.

Спустя некоторое время транспортная прокуратура сообщила, что вертолет разбился — судно оказалось полностью разрушенным, однако одному из пассажиров удалось выжить.

Также стало известно, что аппарат принадлежит депутату Госдумы Айрату Хайруллину, а на борту вертолета находились три человека. Это уже подтвердили в МЧС России.

Айрат Хайруллин

Помощница депутата сообщила лишь, что в Казани он был с рабочим визитом. О дальнейшей судьбе шефа она не знает.

Напомним, в конце января в Афганистане был сбит вертолет с украинцами. Воздушное судно атаковали ракетой, однако члены экипажа отделались незначительными травмами.

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