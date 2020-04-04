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"Положение стабильно тяжелое": коронавирус проник в "Укроборонпром"
Стремительно распространяющийся в Украине коронавирус зафиксирован и у сотрудника одного из научно-исследовательских институтов «Укроборонпрома». Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.
Отмечается, что заболевший — пожилой токарь, последний раз был на работе 20 марта, с того времени находился дома.
«Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК „Укроборонпром“, заразился коронавирусом. Случай зарегистрирован не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких — все они находятся дома на обсервации.
На самом предприятии проведены противоэпидемиологические мероприятия, а помещение, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.
Кроме того, на всех предприятиях концерна три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры тела работников и посетителей, закрыты столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все заграничные командировки, введен режим финансовой экономии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 3 апреля, в Украине подтверждены 1072 случая COVID-19. При этом зафиксированы 27 случаев с летальным исходом и 22 случая выздоровления пациентов.
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