27.18 / 27.68 29.16 / 29.94
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Положение стабильно тяжелое": коронавирус проник в "Укроборонпром"

5:25 4 апреля 2020 209
Укроборнпром
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Стремительно распространяющийся в Украине коронавирус зафиксирован и у сотрудника одного из научно-исследовательских институтов «Укроборонпрома». Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна.

Отмечается, что заболевший — пожилой токарь, последний раз был на работе 20 марта, с того времени находился дома.

«Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК „Укроборонпром“, заразился коронавирусом. Случай зарегистрирован не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Заболевший работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не контактировал, поскольку с началом национального карантина на предприятии ежедневно выходили на работу не более 40 работников. Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли контактировать с больным, родных и близких — все они находятся дома на обсервации.

На самом предприятии проведены противоэпидемиологические мероприятия, а помещение, где две недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

Кроме того, на всех предприятиях концерна три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры тела работников и посетителей, закрыты столовые и кафетерии, ограничен доступ посторонних лиц, отменены все заграничные командировки, введен режим финансовой экономии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 22:00 3 апреля, в Украине подтверждены 1072 случая COVID-19. При этом зафиксированы 27 случаев с летальным исходом и 22 случая выздоровления пациентов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

магазины Тогсин

В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота

Коронавирус

Не надейтесь на хирургические перчатки: медики рассказали, как лучше защититься от COVID-19

Таиланд, поезд

Зараженный COVID-19 человек специально плюнул перед смертью в лицо незнакомцу на вокзале (страшное видео)

Кошки из Уханя

У кошек из Уханя нашли коронавирус нового типа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер