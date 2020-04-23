Кремлевская пропагандистка Симоньян замахнулась на Одессу: ей резко ответили

Украина

Рассмешившая недавно сеть «успокоительным» постом по поводу нефти и рубля главная пропагандистка Путина Маргарита Симоньян, очевидно, начинает из-за карантина терять связь с реальностью, выдавая собственный бред и фантазии за условную «реальность».

Так, в сервисе микроблогов Twitter руководитель главного зарубежного пропагандистского ресурса Кремля Russia Today рассказала о том, что в самоизоляции посмотрела сериал «Ликвидация», назвав его «блистательным».

Как известно, «Ликвидация» — телевизионный художественный фильм 2007 года, рассказывающий о борьбе советской власти с преступностью в послевоенное время (в 1946 году) в Одессе. В сюжете, в частности, отражен широко распространенный миф о том, как маршал Жуков ликвидировал одесскую преступность путем бессудных арестов криминальных авторитетов и специально организованного «отстрела» уличных грабителей.

«Пересматриваем в изоляции 'Ликвидацию'. Какой же блистательный сериал. Одессу бы тоже вернуть, конечно», — написала Симоньян.

Прочитав подобные безумные фантазии рупора Кремля, пользователи не пожалели слов для того, чтобы возвратить жену одиозного режиссера Тиграна Кеосаяна из параллельных миров на Землю.

«Так зачем Одессу? Одесса на месте, Крым надо вернуть», «Сброд племен под краденьім названием скоро будет жрать друг друга, а упоротой мокше нужна Одеса», «Здравствуйте, Маргарита, приезжайте к нам на шашлык, в Доме профсоюзов отличная кебабная», «Маргарита, как только карантин снимут, без опаски приезжайте в Одессу. Дом профсоюзов подремонтировали, его двери всегда для вас открыты. Радушие и горячий прием будут обеспечены», — пишут «доброжелательные» пользователи.

Напомним, российские СМИ со ссылкой на Фонд борьбы с коррупцией блогера Навального сообщали о «любви» Симоньян, ее мужа Кеосаяна и их родственников к искусству: этот клан успешно разворовал благодаря раздутым сметам 46 миллионов рублей государственных денег, выделенных на фильм «Крымский мост».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как оценивают «заслуги» Маргариты Симоньян ее соотечественники: по признаниям самой пропагандистки, когда она остановилась на светофоре, мужчина из соседнего авто посигналил ей. Та открыла окно, чтобы узнать, что происходит, после чего неизвестный мужчина «смачно и с удовольствием» плюнул в лицо любимой пропагандистке Путина.

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