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Дожди на горизонте: синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни
Территория Украины оказалась под действием антициклона Odilo, который принес теплую и солнечную погоду. Так, 23 апреля практически во всех регионах Украины, за исключением Сумской и Черниговской областей, будет сухо, а столбики термометров поднимутся до +18 градусов. Об этом информирует Украинский Гидрометцентр.
Ночные заморозки ближайшей ночью возможны в Харьковской, Луганской (до минус 3 градусов) и в Донецкой (до минус 2 градусов) областях.
В Киеве день будет ясным и теплым, а термометры покажут 14−16 градусов выше нуля.
В последний день рабочей недели, 24 апреля, Левобережье Украины накроют дожди, при этом в некоторых регионах даже потеплеет до + 16 градусов. За Днепром в это время будет сухо и тепло, максимальная температура воздуха днем — ее прогнозируют в Закарпатье — составит 18−20 градусов выше нуля.
В Киеве осадков не ожидается, а температура воздуха будет колебаться у отметок 5−7 градусов ночью и 15−17 градусов — днем.
На всю территорию Украины дожди, по расчетам синоптиков, придут уже на выходных.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач уже составил прогноз погоды на май и обещает по-настоящему летнюю погоду.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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