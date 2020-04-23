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Путин готов к новой атаке на Украину: назван опасный период
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Кремль сохраняет готовность к военной экспансии в Украине, хотя с миром будет торговаться, пытаясь добиться смягчения санкций. Именно в таких торгах для Путина важно получить «туз» в виде военного конфликта в Европе. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что именно ему удастся завершить конфликт на Донбассе.
«Для России поднять ставки путем военной экспансии, особенно если она хочет договориться в этом году, на самом деле, с точки зрения российского руководства, имеет смысл», — отметил дипломат в интервью Обозреватель.
При этом он не уверен, что это будет только военная кампания. Возможно, Россия сосредоточится на общественной дестабилизации, дестабилизации всех сфер жизни в Украине.
Часом «Ч» в этом противостоянии должно стать ближайшее лето, отметил Климкин.
«Посмотрите, стали ли государственные институты, стала ли наша способность сопротивляться российской агрессии сильнее. Ответ понятен. В этом смысле это лето может быть очень и очень сложным», — сказал он.
Напомним, ранее группа бывших послов США в Украине выступили с заявлением о возможности вывода России из-под действия ограничительных мер. По их мнению, это может стать реальностью в случае деоккупации Донбасса.
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