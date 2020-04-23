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Стиль жизни

Домашние конфеты «Птичье молоко»: легкий рецепт (фото)

7:29 24 апреля 2020 67
Конфеты Птичье молоко
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Вкусные конфеты любят все. А сделать их можно и в домашних условиях. При этом вы будете знать, что в их составе нет ничего вредного.

Рецептом домашних конфет с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Валентина Веревкина.

— Валентина, откуда же пошло название конфет «Птичье молоко»?

— Считается, что птичьего молока в природе не бывает. Однако не так давно эту теорию опровергли ученые. Согласно их данным, оно имеется у фламинго, голубей и некоторых пингвинов. Другое дело, что птичье молоко мало напоминает привычное нам коровье и, скорее, похоже на творог. Так называемым птичьим молоком птицы выкармливают своих детенышей. Считается, что оно — большая редкость, поэтому и название конфет ассоциируется с деликатесом из деликатесов. Если верить легендам, именно таким молоком райские птицы выкармливали своих птенцов. Что же касается конфет «Птичье молоко», их начали выпускать в Польше в 1936 году. И они стали очень популярны.

— Неужели конфеты «Птичье молоко» можно приготовить и дома?

— Да, и это несложно.

Конфеты «Птичье молоко»

Ингредиенты:

  • 2 белка;
  • ½ ч. л. лимонной кислоты;

для сиропа:

  • 150 г холодной воды;
  • 4 г (2 ч. л. без горки) агар-агара;
  • 200 г сахара;
  • 100 г глюкозного сиропа;

масляная часть:

  • 200 г мягкого сливочного масла;
  • 100 г сгущенного молока.

Приготовление:

Взбить масляную часть в крем.

Сварить сироп, все соединив ингредиенты для него в сотейнике в той последовательности, как указано. Пока не растворились сахар и глюкоза, помешивать венчиком. После закипания можно не мешать. Температура готового сиропа 110 градусов.

Пока варится сироп, начать взбивать белки. Белки должны быть взбиты в плотную пену. В самом конце добавить лимонную кислоту.

Когда сироп готов, тонкой струйкой влить его во взбивающиеся белки. В этот момент скорость миксера лучше увеличить до максимума. Взбивать до пышной, плотной массы, но не долго. Масса должна оставаться горячей — примерно 55−60 градусов (агар-агар начинает застывать уже при 40 градусах). Снизить скорость миксера и частями ввести масляный крем. Миксером перемешать буквально в течение 30 секунд.

Как только масса станет однородной, нужно ее разровнять. Дать остыть и стабилизироваться. На это уйдет 2−3 часа.

После этого массу нарезать на порционные конфеты. Каждую обвалять в какао или облить растопленным шоколадом.

Конфеты «Птичье молоко» любят и взрослые, и дети

— К слову, наше «птичье молоко» можно оформить не только, как нарезную конфету, — продолжает Валентина Веревкина. — Им можно заполнить вафельные рожки. «Птичье молоко» стабилизируется прямо в рожке. Детям такое лакомство может заменить мороженое. Также «птичье молоко» можно отлить в силиконовую форму «эскимо», вставить палочку. Когда стабилизируется, облить шоколадом.

— Как лучше хранить такие конфеты?

— Храните в холодильнике до 7 дней.

— А какова история появления трюфельных конфет?

— Когда говорим о французской кухне, мы подразумеваем изыски и роскошь. И, конечно же, вспоминаем французских кондитеров и шоколатье. Одним из классических видов французских конфет является трюфель — конфета округлой формы с начинкой из ганаша.

Конфеты названы в честь одноименного гриба благодаря схожему внешнему виду. Есть несколько версий происхождения шоколадного трюфеля. По одной из них, он был создан на кухне французского кулинарного гиганта Огюста Эскофье в 1920 году. Однажды, когда его ученик попытался сделать заварной крем для пирожных, он случайно вылил горячие сливки в миску с шоколадом, а не в миску со взбитыми яйцами, как положено. Когда смесь затвердела, ученик решил спасти продукт и вручную сформировал из образовавшейся пасты неровные комочки. Шарики были бугристыми и, чтобы немного скрыть этот недостаток, ученик посыпал их какао.

Согласно же второй версии, эта конфета появилась благодаря кулинару и торговцу шоколадом Луи Дюфуру из французского местечка Шамбрэ. В декабре 1895 года кулинар исчерпал все идеи рецептов сладостей к Рождеству, а ему хотелось придумать что-то новое. Он смешал сливки и ваниль с какао-порошком и сделал из этой массы конфетки. Желая придать десерту законченный вид, Дюфур обмакнул каждую конфету в расплавленный шоколад, а затем посыпал какао. В 1902 году его потомок Луи Антуан эмигрировал в Англию, привез с собой семейный рецепт трюфелей и начал использовать его в только что открывшемся магазине Pestat Chocolate Shop. Семья кондитеров Дюфур была широко известна. Массовую известность эта конфета приобрела в Лондоне.

— Как приготовить дома трюфельные конфеты?

— Это достаточно просто. Советую приготовить трюфель на черном шоколаде с коньяком.

Трюфель с коньяком

Ингредиенты:

  • коньяк — 17 мл;
  • горький шоколад — 200 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • какао — 2 ст. л.

Приготовление:

Поставить кастрюлю с небольшим количеством воды на огонь и подождать, пока закипит.

В ковшик покрошить шоколад, положить кусочек сливочного масла и влить коньяк.

Когда вода закипит, поставить ковшик на водяную баню и растопить шоколад, постоянно помешивая.

Когда шоколадная масса станет однородной, выключить конфорку и дать массе немного остыть.

Накрыть массу пищевой пленкой и убрать в холодильник для стабилизации примерно на 6−8 часов. После этого из массы скатать шарики и обсыпать их какао.

Трюфельные конфеты – настоящее объедение

— Как еще можно оригинально оформить трюфель?

— Наполните трюфельной массой маленькую чашечку — это очень красиво.

Можно наполнить трюфельной массой чашки

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Крепкого здоровья и оптимизма!

Ранее Валентина Веревкина поделилась с читателями «ФАКТОВ» легким рецептом домашнего зефира, а также рассказала, как порадовать детей, приготовив модный десерт на палочке под названием кейк-попс.

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Фото из альбома Валентины Веревкиной

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