27.00 / 27.34 28.95 / 29.54
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Легендарный Роналдо провел «жеребьевку» на кухне и вынужден был помыть посуду (видео)

16:42 23 апреля 2020 141
Роналдо
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Двукратный чемпион мира бразилец Роналдо провел, наверное, самую веселую жеребьевку в своей жизни.

Легендарный нападающий, выигрывавший «Золотой мяч» в 1997-м и 2002-м годах, на собственной кухне под гимн Лиги чемпионов доставал из мисок мандарины и яблоки. Вот только итогами «жеребьевки» бразилец едва ли остался доволен — ему выпало мыть посуду.

«Судя по всему, это одна из самых сложных жеребьевок, с которыми пришлось сталкиваться Роналдо», — подписано видео, размещенное на странице Football Santander в Instagram

Также титулованный футболист высказался о сравнениях с его однофамильцем — португальцем Криштиану Роналду. «Думаю, Роналду раздражает, когда меня называют настоящим Роналдо (в английской транслитерации фамилии Ronaldo пишутся одинаково. — Авт.). Людей нельзя сравнивать. Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и стабильности, которой он достиг. Он останется среди лучших вместе с Месси и другими игроками», — отметил форвард во время прямого эфира в Instagram со своим бывшим партнером по мадридскому «Реалу» Фабио Каннаваро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Андрей Ярмоленко запустил челлендж, помыв окна в своей квартире в Лондоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

эмблема

СБУ и ГБР нагрянули с обысками в Гостаможслужбу из-за ее... герба

снос памятника

Мэра Праги взяли под охрану из-за сноса памятника советскому маршалу: что происходит

«Карантинные» макароны и гречка обошлись пенсионерке из Николаева почти в 3 тысячи долларов

"Карантинные" макароны и гречка обошлись пенсионерке из Николаева почти в 3 тысячи долларов

Путин

Путин изменит методы давления на Украину, но нынешняя власть не сможет этому противостоять, — политолог

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер