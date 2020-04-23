Спорт

Легендарный Роналдо провел «жеребьевку» на кухне и вынужден был помыть посуду (видео)

Двукратный чемпион мира бразилец Роналдо провел, наверное, самую веселую жеребьевку в своей жизни.

Легендарный нападающий, выигрывавший «Золотой мяч» в 1997-м и 2002-м годах, на собственной кухне под гимн Лиги чемпионов доставал из мисок мандарины и яблоки. Вот только итогами «жеребьевки» бразилец едва ли остался доволен — ему выпало мыть посуду.

«Судя по всему, это одна из самых сложных жеребьевок, с которыми пришлось сталкиваться Роналдо», — подписано видео, размещенное на странице Football Santander в Instagram

Также титулованный футболист высказался о сравнениях с его однофамильцем — португальцем Криштиану Роналду. «Думаю, Роналду раздражает, когда меня называют настоящим Роналдо (в английской транслитерации фамилии Ronaldo пишутся одинаково. — Авт.). Людей нельзя сравнивать. Криштиану останется в истории футбола благодаря голам и стабильности, которой он достиг. Он останется среди лучших вместе с Месси и другими игроками», — отметил форвард во время прямого эфира в Instagram со своим бывшим партнером по мадридскому «Реалу» Фабио Каннаваро.

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