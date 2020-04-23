26.96 / 27.30 28.93 / 29.52
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В одной из украинских колоний подтвердили COVID-19: кто заболел

13:53 23 апреля 2020 29
Коронавирус
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В западном регионе Украины у двоих работников одного из пенитициарных заведений подтвердили коронавирусную инфекцию — заболевшие с 6 апреля находились на больничном. Ранее министр юстиции Денис Малюська поддержал идею «ограниченной амнистии» из-за пандемии.

Как сообщает омбудсмен Людмила Денисова, экспресс-тест и тестирование методом ПЦР подтвердили COVID-19 21 апреля. «Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные. В то же время по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденных случаев COVID-19 нет», — сообщает Денисова.

Эксклюзивное интервью с заместителем министра юстиции Украины Еленой Высоцкой, которая не исключает, что из-за пандемии заключенных будут выпускать из тюрем, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Надежда Бабкина

Водитель Надежды Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

Во Львове обстреляли машину волонтера, который развозил продукты нуждающимся (фото)

Во Львове обстреляли машину волонтера, который развозил продукты нуждающимся (фото)

Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)

Пыталась покончить с собой в прямом эфире: киевские копы спасли девушку от суицида (видео)

Коронавирус

В одной из украинских колоний подтвердили COVID-19: кто заболел

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер