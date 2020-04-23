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В одной из украинских колоний подтвердили COVID-19: кто заболел
В западном регионе Украины у двоих работников одного из пенитициарных заведений подтвердили коронавирусную инфекцию — заболевшие с 6 апреля находились на больничном. Ранее министр юстиции Денис Малюська поддержал идею «ограниченной амнистии» из-за пандемии.
Как сообщает омбудсмен Людмила Денисова, экспресс-тест и тестирование методом ПЦР подтвердили COVID-19 21 апреля. «Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные. В то же время по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденных случаев COVID-19 нет», — сообщает Денисова.
Эксклюзивное интервью с заместителем министра юстиции Украины Еленой Высоцкой, которая не исключает, что из-за пандемии заключенных будут выпускать из тюрем, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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