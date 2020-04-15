Из-за коронавируса заключенных из тюрем могут начать выпускать на свободу, — замминистра

Украина

Коронавирусная инфекция с каждым днем собирает все новые жертвы. По состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировано 108 смертей из-за COVID-19. Ситуация тревожная. Но с ней все-таки пытаются справиться, ужесточая карантинные требования. В своих кельях на время карантина остались монахи Киево-Печерской лавры. Однако всего один инфицированный схимник заразил 90 (по официальным данным) монахов, двое из которых уже умерли. Подобная ситуация может сложиться и в украинских тюрьмах. Ведь осужденным некуда деваться из камеры. Если кто-то с воли занесет, скажем, в Лукьяновское СИЗО коронавирус, ситуация может стать катастрофической. Заразятся как остальные заключенные, так и работники колонии, которые по окончании смены возвращаются домой к своим семьям. В ряде европейских стран в тюрьмах прошли бунты. Заключенные требуют выпустить их домой на время пандемии, так как боятся подхватить опасную инфекцию. И там действительно уже начали выпускать осужденных на свободу, чтобы разгрузить немного пенитенциарные заведения. Собираются ли в Украине выпускать преступников из тюрем? Где будут лечить заразившихся насильников и убийц? Об этом и о многом другом «ФАКТЫ» беседовали с заместителем министра юстиции Украины Еленой Высоцкой.

«Заключенных будут лечить в тех же больницах, что и законопослушных граждан»

— На сегодняшний день в нашей системе не было установлено ни одного случая заражения коронавирусом (интервью было записано 13 апреля. — Авт.), хотя за это время 1400 заключенных с разными симптомами заболеваний обратились к врачам, — говорит Елена Высоцкая. — Как правило, это оказывалось обычной простудой. Но мы не можем четко сказать, есть ли среди данных пациентов зараженные коронавирусной инфекцией. Дело в том, что у нас пока недостаток диагностических препаратов.

— А Министерство здравоохранения не помогает с подобными препаратами?

— Минздрав сейчас занимается, в первую очередь, проблемами гражданского населения. Однако мы с ним сотрудничаем по мере возможности.

— Есть ли у вас коронавирусные тесты?

— Мы можем обратиться в случае необходимости в соответствующие инстанции и получить тест. Нам помогают. Нельзя сказать, что помощи нет. Например, были выделены денежные средства из государственного бюджета. Но деньги не всегда решают эту проблему. Средств индивидуальной защиты и тестов не хватает не только у нас, но и по всей стране в целом. Однако и кризисной ситуации у нас пока еще, слава Богу, нет.

— А если вдруг у заключенного резко поднимется температура, начнется сухой кашель — основные симптомы коронавируса, вы готовы к его изоляции? Есть для этого условия?

— Если будут единичные случаи, то на начальном этапе мы сможем отправлять на изоляцию заключенных с подозрением на заражение коронавирусом. В тюрьмах и колониях есть амбулатории. Однако лечить инфицированного, если вдруг у него начнутся осложнения, мы у себя в учреждениях пенитенциарной системы вряд ли сможем. Нужны аппараты вентиляции легких, которых в нашей системе, можно сказать, и нет. Если будет подтвержден коронавирус у кого-то из заключенных, придется обращаться за помощью в Министерство здравоохранения. Будем вызывать «скорую» и отправлять заразившегося в больницу.

— Лечить заразившихся заключенных будут в обычных больницах, вместе с законопослушными гражданами?

- Да, заключенных госпитализируют в те же больницы, что и обычных пациентов. Но вы должны понимать, что человек, отбывающий наказание, не будет оставаться один на один с другими больными гражданами. Его поместят в отдельную охраняемую палату. Статус «осужденного» из-за его болезни не меняется. А заразиться может не только человек, осужденный за, скажем, кражи., а и насильник, и убийца. Такой заключенный может быть опасным для общества, если окажется на свободе. Потому его и в лечебнице будут надежно охранять. Да, это дорого для государства — содержание и лечение такого больного в отдельной охраняемой палате. Но это необходимость.

«У лиц, совершивших тяжкие преступления, в тюрьме появятся более комфортные условия»

— В интернете пишут, что в европейских тюрьмах заключенные бунтуют. Они боятся заразиться в камерах, потому что им никуда деться из закрытого помещения. И потому там приняли решение начать отпускать заключенных по домам. В социальных сетях пишут, что у нас тоже вскоре начнут из-за пандемии выпускать заключенных. Мол, из-за коронавируса десятки, а то и сотни тысяч заключенных, среди которых есть и убийцы, в ближайшее время выпустят из тюрем. Это правда?

— Мы внимательно следим за тем, что сейчас происходит в пенитенциарных системах других стран. То, что в Европе освобождают из тюрем заключенных — это не является следствием того, что кто-то там устраивал какие-то бунты. Причина освобождения — остановить распространение инфекции любыми способами. В цивилизованных странах бунтов как акции не боятся. Но хочу сказать, что украинские заключенные к этой проблеме подошли более взвешено. Они понимают, что в опасности может оказаться любой человек. И по этому поводу, из-за коронавируса, бунтов у нас еще не было.

Мы делаем все возможное, чтобы инфекция не попала в места лишения свободы. Это может быть очень опасно. Замкнутое пространство, заключенные находятся друг от друга очень близко. У многих есть куча всяких хронических заболеваний. Тюрьма никому не добавляет здоровья.

Принимаем меры, чтобы у заключенных было как можно меньше контактов с внешним миром. Мы были вынуждены на период карантина ограничить свидания. Все посылки, которые заключенным передают родственники, подвергаются дезинфекции.

Своих сотрудников мы тоже сейчас тщательно проверяем перед выходом на смену. Чтобы не было повышенной температуры, других жалоб на здоровье. В противном случае не допускаем их к работе.

Но мы понимаем, что этих мероприятий может быть не достаточно, потому что осужденные контактируют с внешним миром, например, во время выезда на судебное заседание или на следственные действия. Мы не можем влиять на работу судов и следствия. Но мы просим, если это возможно, не вызывать заключенного в суд, а, например, провести допрос в режиме видеоконференции. Стараемся сейчас делать так, чтобы человека с территории места лишения свободы могли вывезти только в самых крайних случаях. По системе у нас сейчас тысяча заключенных, в отношении которых проводятся следственные действия. Это те, кому все-таки пришлось выезжать в суды или на допросы. Когда они возвращаются, их нужно было бы изолировать. Но на всех просто не хватает мест.

— А как быть со вновь прибывшими заключенными? В обязательном порядке проводить тест на коронавирус?

— Все вновь прибывшие помещаются на 14-дневный карантин. Но еще раз повторюсь: это проблема. Просто нереально каждого вновь прибывшего либо вернувшегося со следственных действий назад в тюрьму изолировать по отдельности на такой срок.

— Так будут отпускать заключенных на свободу в связи с пандемией?

— Мы думаем над этим вопросом. В данной ситуации не Министерство юстиции определяет, открывать двери тюрем или нет. Тут и судебные органы задействованы в этом вопросе, и законодательные. Массового освобождения из мест лишения свободы не будет. Но мы планируем, что часть заключенных может выйти на свободу. Нужно учитывать, кого мы выпускаем. За какое преступление этот человек попал в тюрьму, какой срок уже отбыл. Если заключенному осталось сидеть совсем мало, то его можно освободить досрочно. Он будет знать, что государство сделало шаг навстречу, чтобы спасти его здоровье, а может быть, и жизнь. Но речь идет о условно-досрочном освобождении, а не о помиловании и не об амнистии. Решение об освобождении будет приниматься по каждому осужденному отдельно, а не целыми списками.

— Убийц и насильников из тюрем отпускать не будут?

— Лица, совершившие тяжкие и опасные для общества преступления, останутся отбывать наказание в местах лишения свободы. По ним вопрос не рассматривается в принципе. Но после того как часть заключенных будет условно-досрочно освобождена, для лиц, совершивших тяжкие преступления появятся лучшие условия содержания. Следовательно, мы более качественно сможем оказать медицинскую помощь оставшимся заключенным.

Когда этот материал готовился к публикации, стало известно о том, что в СИЗО Черновцах зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус выявили у одной из осужденных. Женщину госпитализировали в Черновицкую областную клиническую больницу и поместили в отдельный бокс.



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