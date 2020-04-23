Украина

В Украине открылся первый детский сад онлайн: расписание занятий

В Киеве начал работу онлайн садик, который рассчитан на детей в возрасте 4−6 лет. Этот проект — первый в Украине.

Как сообщает журнал Broadcast, сад онлайн начал действовать в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19.

«Мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе», — заявил директор КНП «Образовательное агентство города Киева» Бадри Лолашвили.

Во время карантина занятия будут проходить с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней, дети имеют заниматься со специалистами.

Все занятия также будут доступны в записи.

Расписание:

Ранее сообщалось, что учебный год для украинских школьников завершится в дистанционном режиме — не будет ни последних звонков, ни выпускных.

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