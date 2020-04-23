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Дело Шеремета: у Юлии Кузьменко устроили новые обыски
В четверг, 23 апреля, силовики пришли с обысками к родным Юлии Кузьменко и в дом медика, которая с осени 2019 года находится под арестом -- ее задержали по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Суд продлил ей содержание под стражей до 30 мая.
Об этом в социальных сетях сообщает адвокат Тарас Безпалый. По его информации, обыски начались в 6:20 и они «массовые».
В комментариях к этому посту он отмечает, что обыски проводят, поскольку «дело стерильное от доказательств, ищут хоть что-то», и что следственные действия ведутся «пока адекватно».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», еще одного фигуранта дела об убийстве Шеремета — музыканта Андрея Антоненко — оставили под стражей до 1 июня, а медсестре Яне Дугарь продлили ночной арест до 31 мая.
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