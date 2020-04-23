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Не только соцсети: СБУ хочет продлить санкции против целого ряда российских интернет-ресурсов
СНБО вскоре рассмотрит продление санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.
Как сообщает Служба безопасности Украины, глава СБУ Иван Баканов предложил продлить санкции против «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также против «Яндекс», «Mail.ru», «Касперский», «Доктор Веб», «Парус» и «1С».
«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине», — заявил Иван Баканов.
Глава СБУ также предложил создать в Украине Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. Это поможет бороться с использованием запрещенного ПО и создаст благоприятные условия для развития отечественной IT-сферы.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине один из депутатов распространял в соцсетях фейки об украинских военных.
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