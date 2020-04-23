Украина

Не только соцсети: СБУ хочет продлить санкции против целого ряда российских интернет-ресурсов

СНБО вскоре рассмотрит продление санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.

Как сообщает Служба безопасности Украины, глава СБУ Иван Баканов предложил продлить санкции против «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также против «Яндекс», «Mail.ru», «Касперский», «Доктор Веб», «Парус» и «1С».

«Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных вбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус могут использовать во вред Украине», — заявил Иван Баканов.

Глава СБУ также предложил создать в Украине Единый реестр программного обеспечения, разрешенного для использования в государственных информационно-телекоммуникационных системах. Это поможет бороться с использованием запрещенного ПО и создаст благоприятные условия для развития отечественной IT-сферы.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине один из депутатов распространял в соцсетях фейки об украинских военных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter