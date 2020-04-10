Украина

Запрет «ВКонтакте» и «Одноклассников»: в СБУ сделали важное заявление

Глава Служба безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение еще на 3 года продлить санкции к российским социальным сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Ранее выяснилось, что доступ к этим соцсетям имели в Минздраве Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, киберспециалисты установили: введение санкций привело к тому уменьшению в три раза числа украинских пользователей в этих соцсетях. Соответственно сократилась и целевая аудитория, на которую пытаются воздействовать спецслужбы РФ.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно — сохраним безопасность государства в целом», — заявил глава СБУ Иван Баканов.

Ранее сообщалось, что Баканов высказался об угрозе сепаратизма в Западной Украине.

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