"Карантинная тысяча": стало известно, когда пенсионеры получат деньги

Деньги

Единоразовая денежная помощь в размере тысячи гривен, которую президент Зеленский пообещал выплатить пенсионерам в связи с эпидемией коронавируса, поступит на банковские карты не позднее пятницы, 24 апреля.

Пенсионный фонд Украины сообщил в Facebook, что на эти выплаты направлено 9,9 миллиарда гривен .

Почти 6,4 миллиона человек, получающие пенсии на счета в банках, увидят зачисление на карточках не позднее 24 апреля.

Тем пенсионерам, которые получают пенсии через «Укрпочту» (это около 3,5 миллионов человек), почтальоны должны доставить пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств.

В случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в указанные 5 дней, ее должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.

Напомним, выплаты единоразового пособия во время карантина стали возможными после принятия Верховной Радой изменений в госбюджет на 2020 год. Полученную тысячу власти обещают не учитывать при начислении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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