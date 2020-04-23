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Пятница Светлой седмицы: что нельзя делать в этот день, 24 апреля
Светлую (Прощенную) пятницу в этом году отмечают 24 апреля. Как и у всех дней Светлой седмицы, у этого свои традиции.
«ФАКТЫ» собрали для вас запреты и правила Светлой пятницы.
Что нельзя делать в Светлую пятницу
Нельзя проводить обряд венчания.
Нельзя соблюдать пост.
Нельзя лгать и ссориться.
Нельзя тяжело работать.
Что можно и нужно делать в Светлую пятницу
Девушки и молодые женщины в этот день (до рассвета) обливаются ледяной водой, чтобы быть красивыми и здоровыми.
Родственники ходят в гости к молодоженам, а тесть с тещей приглашают родителей зятя.
В храмах в этот день проходят службы в честь Пресвятой Богородицы.
Также напомним, что с наступлением новолуния у мусульман начинается священный месяц Рамадан.
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