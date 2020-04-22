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Общество и люди

Светлый четверг 2020: что нельзя делать 23 апреля

12:55 22 апреля 2020 111
Светлый четверг
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Светлый четверг, который в этом году 23 апреля, имеет свои правила и запреты, как и все дни Светлой седмицы.

«ФАКТЫ» собрали для вас главные традиции Светлого четверга.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя много и тяжело работать.

Нельзя сквернословить и ссориться.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя поститься.

Нельзя работать на земле. В некоторых регионах Украины люди верят, что у того, кто нарушит запрет, вырастет шишка на теле — «навская кость».

Что можно и нужно делать в этот день

В этот день принято устраивать смотрины.

Во многих регионах девушки специальными песнями призывают весну.

А еще в некоторых регионах Украины это Навский четверг (Пасха мертвых). В этот день отправляются на кладбища и оставляют на могилах умерших родственников пасхальные яйца, конфеты и другие угощения. Отметим, что Левобережная Украина, Киевщина и Подолье отмечают Навский день в Чистый четверг (перед Пасхой).

Напомним, что во многих регионах Украины перенесли поминальные дни и ограничили доступ на кладбища.

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