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Светлый четверг 2020: что нельзя делать 23 апреля
Светлый четверг, который в этом году 23 апреля, имеет свои правила и запреты, как и все дни Светлой седмицы.
«ФАКТЫ» собрали для вас главные традиции Светлого четверга.
Что нельзя делать в этот день
Нельзя много и тяжело работать.
Нельзя сквернословить и ссориться.
Нельзя употреблять алкоголь.
Нельзя поститься.
Нельзя работать на земле. В некоторых регионах Украины люди верят, что у того, кто нарушит запрет, вырастет шишка на теле — «навская кость».
Что можно и нужно делать в этот день
В этот день принято устраивать смотрины.
Во многих регионах девушки специальными песнями призывают весну.
А еще в некоторых регионах Украины это Навский четверг (Пасха мертвых). В этот день отправляются на кладбища и оставляют на могилах умерших родственников пасхальные яйца, конфеты и другие угощения. Отметим, что Левобережная Украина, Киевщина и Подолье отмечают Навский день в Чистый четверг (перед Пасхой).
Напомним, что во многих регионах Украины перенесли поминальные дни и ограничили доступ на кладбища.
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