Чай опасен при коронавирусе: британские медики назвали причину

Мир

Многие люди знают о том, что любимый ими чай может быть вреден для здоровья, так как содержит опасные бактерии и грибки. Но не всем известно, что особенно опасным этот напиток может становиться во время карантина, когда сотни тысяч семей только и делают, что чаевничают за семейным столом.

Об этом пишет Daily Mail.

Так, специалист по пищевым наукам из Liverpool Hope University доктор Грейс Фархат обращает внимание на то, что многие люди воспринимают карантин в качестве дополнительного отпуска, из-за чего изменяют привычное питание. В частности, в их рационе появляется больше напитков с кофеином, включая и чай.

При этом они забывают, что в чае содержатся натуральные компоненты танины, которые подавляют способность организма абсорбировать ключевые витамины и минералы вроде железа и кальция. А это может стать реальной проблемой, если в рационе во время карантина отсутствует достаточное количество фруктов и овощей.

Поэтому доктор Фархат настоятельно рекомендует пить меньше чая во время основных приемов пищи, то есть на завтрак, обед и ужин, и вообще исключить его в другое время.

В то же время медик обращает внимание, что употребление чая уменьшает риск болезней сердца и рака благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Поэтому для таких пациентов чай будет полезен, особенно если они соблюдают все условия пребывания на карантине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что употребление чая с любым молоком приводит к замедлению пищеварения. Кроме того, регулярное употребление чая с молоком может быть вредным для почек, способствуя образованию камней.

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