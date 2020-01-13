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Даже в дорогом чае есть опасные бактерии и грибки: как уберечься от заражения
Далеко не все заваривают чай правильно. Эксперты Федерального института оценки рисков Германии рекомендуют заливать чайные листья (или травяной сбор) кипятком, а также настаивать напиток в течение пяти минут. Такая термическая обработка позволит уничтожить большинство опасных патогенов.
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По словам специалистов, даже в дорогом чае могут содержаться бактерии и грибки. В некоторых марках исследователи находили следы сальмонеллы.
Однако специалисты не рекомендуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов. Такой напиток не только теряет все полезные свойства, но и становится токсичным. Под воздействием кислорода в нем начинают образовываться бактерии и вредные соединения. Кстати, некоторые специалисты утверждают, что в холодном виде можно пить зеленый чай, каркаде и травяные чаи, а вот остывший черный чай только навредит организму. Кстати, немецкие медики выяснили, что чай с молоком тоже вреден для здоровья. Кроме того, при заваривании чая в пакетиках в напиток попадает микропластик.
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