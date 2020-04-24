Саакашвили прибыл на встречу со "слугами народа": видео и комментарий главы партии

Украина

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которого пригласили на встречу с депутатами фракции «Слуга народа», чтобы согласовать его возможное назначение на пост вице-премьера по вопросам реформ, заявил, что президент Владимир Зеленский поручил ему заниматься «переговорами с международными финансовыми организациями», в том числе и МВФ.

Видео краткой беседы Саакашвили с журналистами перед встречей с парламентариями в сеть выложил фотограф Ян Доброносов. Саакашвили, в частности, заявил, что Украина приблизилась к экономическому кризису, и что ей нужны «неоринарные шаги» для спасения экономики. При этом он заявил, что «нужно выполнять программу президента».

А народный депутат Украины, глава парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщает, что Саакашвили на встрече со «слугами народа» обещал больше не «мутить воду».

Ранее не исключалось, что кандидатуру Саакашвили вынесут на внеочередное заседание парламента, которое должно начаться в 13:00. Тем временем первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» и глава партии Александр Корниенко заявил, что вряд ли парламент будет в пятницу рассматривать кадровый вопрос.

«Пока нет такой информации, — заявил он в комментарии агентству „Интерфакс-Украина“. — Касательно возможного назначения Саакашвили, то ему еще нужно пройти путь общения с фракциями… Мы бы хотели, чтобы это был профессиональный разговор со всеми коллегами по парламенту. Думаю, что в ближайшие дни он эти разговоры проведет, и на следующей неделе можно будет говорить об этой кадровой инициативе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», одной из версий назначения Саакашвили в Кабмин называют попытку высшего руководства страны найти «противовес» министру иностранных дел Арсену Авакову.

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