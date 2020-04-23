Зеленский ищет противовес Авакову: источник раскрыл интересные детали о назначении Саакашвили

Политика

К концу апреля Михеил Саакашвили снова может получить должность в Украине. На этот раз речь идет о кресле вице-премьера по вопросам реформ.

Источник «ФАКТОВ» на Банковой на условиях анонимности рассказал о причинах такого кадрового решения.

«Президент понимает непростую ситуацию в экономике в связи с вынужденным карантином. В идеальном варианте Украине стоит побыть в таком закрытом режиме еще хотя бы месяц, учитывая то, что происходило на Пасху, однако влиятельные члены правительства настаивают на постепенном выводе страны из карантина», — говорит собеседник издания.

«Ситуация с введением карантина укрепила и без того неслабые позиции Арсена Авакова, в Офисе президента это знают и ищут способ сдержать главу МВД. Понимает это и премьер-министр Шмыгаль, который был одним из инициаторов назначения Саакашвили и всячески его лоббировал. Денис (Шмыгаль — Авт.) чувствует, что в полной мере не контролирует ситуацию. Саакашвили должен выступить в роли тарана лодки под названием „Арсен Аваков“, однако не потопить ее, а лишь немного ослабить, усилив позиции президента в Кабмине», — говорит собеседник, приближенный к главе государства.

Впрочем, один из авторитетных представителей оппозиции, комментируя «ФАКТАМ» историю с назначением Саакашвили, высказал мнение, что президент делает себе медвежью услугу.

«Безусловно, все помнят открытый конфликт Авакова и Саакашвили, однако и нужно вспомнить, что глава МВД не мешал Михо прорвать границу, а также как полиция «ловила» Саакашвили по крышам столичных домов. Тогда Аваков проявил гибкость, действовав по схеме: «Враг моего врага — мой друг». Есть и другой момент — Петр Порошенко с помпой пригласил Саакашвили в Украину, о чем потом сильно пожалел. Ярлык «барыга», который Саакашвили вешал на тогдашнего президента с экранов телеканалов, помог закопать мечту Порошенко под названием «второй срок», — рассказал на условиях анонимности депутат Верховной Рады, пожелавший не раскрывать свое имя. При этом он добавил: «Когда Зеленский в глазах Саакашвили станет «барыгой» — лишь вопрос времени».

Как известно, в пятницу, 24 апреля, перед заседанием Верховной Рады Саакашвили встретится с депутатами фракции «Слуга народа».

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