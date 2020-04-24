Максим Галкин попросил 5 млн долларов за роль в скандальном фильме "Дау"

Шоу-бизнес

Российская журналистка Ксения Собчак, которой досталось от матери за выпивку в онлайн, поговорила с режиссером скандального фильма «Дау» Ильей Хржановским. Он стал гостем нового выпуска Ютуб-шоу «Осторожно, Собчак».

В беседе Ксения озвучила баснословный гонорар Максима Галкина, который он запросил за роль физика Льва Ландау. Якобы создатели фильма не готовы были платить такие деньги, и отдали роль дирижеру Теодору Курентзису.

Режиссер картины Илья Хржановский прямо отвечать на вопрос не стал, сказал уклончиво, что не помнит какую сумму на самом деле просил Максим.

«Может, 2 миллиона долларов… Не помню. Но сумма была невозможная. Думаю, это был предлог, чтобы отказаться от роли», — сказал Хржановский.

Он подтвердил, что Максим блестяще прошел пробы. Но потом неожиданно передумал и отказался от роли под предлогом гонорара.

«Максим — он на самом деле яркий, очень яркий персонаж в том, что делает. И он такой же „мерцающий“, как Ландау. Он прошёл пробы и эти пробы были блестящими. Но Максим в итоге отказался от роли. Думаю, испугался… Ему было понятно, что даже при том, довольно классическом варианте фильма, если он туда пойдет, то жизнь его полностью поменяется. Не потому, что он примет участие в откровенных сценах. Но он это понимал по типу, что жизнь его будет другой», — сказал Хржановский.

Сам Максим Галкин о возможном участии в фильме молчит.

Напомним, прокуратура Харьковской области завела уголовные производства за пытки и пропаганду культа насилия в фильме «Дау».

Режиссер Илья Хржановский заявил, что никакого издевательства над детьми в его картине не было.

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