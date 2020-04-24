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От коронавируса в 35 лет умер американский рэпер (фото, видео)
Американский рэпер Фредерик Томас, известный также как Fred the Godson, умер от коронавируса в возрасте 35 лет.
Как сообщает The New York Post, 6 апреля он опубликовал пост из больницы, в котором рассказал, что заразился COVID-19 и попросил молиться за него. Рэпер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Поначалу в его состоянии наметился прогресс, но затем резко стало хуже.
У музыканта остались две маленькие дочки.
Fred the Godson на протяжении более, чем десяти лет, был выдающейся фигурой в нью-йоркском рэпе. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill и Pusha-T.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса скончался российский режиссер Иван Щеголев.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!