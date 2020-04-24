Шоу-бизнес

От коронавируса в 35 лет умер американский рэпер (фото, видео)

Американский рэпер Фредерик Томас, известный также как Fred the Godson, умер от коронавируса в возрасте 35 лет.

Как сообщает The New York Post, 6 апреля он опубликовал пост из больницы, в котором рассказал, что заразился COVID-19 и попросил молиться за него. Рэпер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Поначалу в его состоянии наметился прогресс, но затем резко стало хуже.

У музыканта остались две маленькие дочки.

Fred the Godson на протяжении более, чем десяти лет, был выдающейся фигурой в нью-йоркском рэпе. Он сотрудничал с такими музыкантами, как Diddy, Meek Mill и Pusha-T.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что от коронавируса скончался российский режиссер Иван Щеголев.

Читайте также: В США от коронавируса умер участник протестов против карантина, считавший его «политической уловкой».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter