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В США от коронавируса умер участник протестов против карантина, считавший его «политической уловкой»

В то время, как в США сейчас ширятся протесты против карантина, в больнице города Колумбус (американский штат Огайо) от коронавируса скончался 60-летний участник протестов, считавший введение карантина «политической уловкой» и активно отстаивавший свою позицию в соцсетях. Об этом сообщает издание Daily News.

Джон Макдэниел регулярно публиковал посты, в которых называл пандемию и карантин «чепухой» и «глупостью». Он считал вирус и карантин «политическими уловками». «Докажите, что я не прав», — писал он в Facebook. Американец также утверждал, что губернатор штата не имеет полномочий закрывать бары, рестораны и бизнес из-за пандемии. «Если вы страдаете паранойей и так боитесь заболеть, то сидите дома. Это не должно мешать нам жить своей жизнью. Это безумие надо остановить!», — писал он.

В Огайо зарегистрировано уже около 500 смертей от COVID-19. Макдэниел стал первой жертвой коронавируса в своем округе Марион. У него остались жена и двое взрослых сыновей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американка похвасталась тем, что не соблюдает карантин, а затем заразилась коронавирусом и описала жуткие ощущения.

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